Oposicions de secretari, interventor i tresorer a 218 places municipals a Catalunya
- Un 60% dels ajuntaments catalans tenen mancances greus de personal en llocs clau i hi ha unes 900 vacants
- La Generalitat assumeix per primera vegada la competència d’organitzar aquestes oposicions
Segons ha informat el Ministeri per a la Transformació Digital i de la Funció Pública, aquest 29 de novembre han començat les oposicions per cobrir 218 places de secretari, interventor i tresorer als ajuntaments de Catalunya. La primera fase del procés ha tingut lloc aquest dissabte a la seu de Barcelona, on s’han examinat prop d’un miler d’aspirants.
Aquesta convocatòria s’emmarca dins d’un procés estatal que ofereix 1.000 places de funcionaris locals amb habilitació nacional, amb més de 4.800 candidats inscrits arreu de l’Estat. Les oposicions es desenvoluparan fins al segon trimestre del 2026 i es faran en quatre seus: Barcelona, Madrid, Tenerife i Toledo amb les places distribuïdes: 584 de secretari-interventor, 102 de secretari i 314 d’interventor-tresorer.
Catalunya és la comunitat autònoma amb més oferta, amb 218 places, seguida de Castella i Lleó (161) i Andalusia (148). En el cas català, la convocatòria inclou 22 places de secretari, 67 d’interventor-tresorer i 129 de secretari-interventor. Es tracta d’una convocatòria especial, ja que és la primera vegada que la Generalitat assumeix aquesta competència, acordada amb l’Estat el gener passat.
Vacants crítiques a l’administració local
L’objectiu principal és atreure perfils joves que vulguin fer carrera dins l’administració local i, alhora, cobrir vacants que actualment estan ocupades per interins o nomenaments accidentals. Aquesta mesura pretén donar estabilitat a uns llocs de treball que són essencials per al funcionament dels ajuntaments, ja que garanteixen tasques com el pagament de nòmines, la gestió administrativa i el control de la tresoreria municipal.
En declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, el secretari de Governs Locals i de Relacions amb l’Aran, Xavier Amor, ha explicat que un 60% dels ajuntaments catalans pateixen mancances greus de personal en aquests llocs clau. Amor ha subratllat que, tot i que les 218 places convocades representen un pas endavant, encara hi ha uns 900 llocs sense cobertura definitiva a Catalunya. Això posa de manifest que la convocatòria actual és insuficient per resoldre un problema que té un caràcter estructural i que afecta de manera directa la capacitat de gestió dels consistoris.
Amb aquesta primera convocatòria, la Generalitat vol donar prestigi a la professió i convertir-la en una sortida de futur per a les noves generacions, alhora que es reforça la idea que la descentralització de competències pot ser clau per donar resposta a les necessitats reals dels municipis catalans.