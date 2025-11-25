Enlaces accesibilidad
Noves estrelles i ascensos pels restaurants catalans a la Gala Michelin 2026

  • Enigma d’Albert Adrià obté la segona estrella set anys després i se suma a l’ascens d’Aleia, La Boscana i Mont Bar
  • Barcelona incorpora Kamikaze i Scapar a la llista d’estrelles
Els xefs dels cinc restaurants guardonats amb dues estrelles Michelin, quatre d'ells catalans i un cinquè capitanejat pel xef català Ramon Freixa. | ACN
Yael Carrasco
La gastronomia dels aromes, textures i el contrast entre ingredients i tècniques torna a destacar la força dels fogons catalans. La Gala Michelin 2026, celebrada aquest dimarts a Màlaga en el marc del 125è aniversari de la guia, ha confirmat l’excel·lent moment creatiu de Catalunya amb ascensos i noves estrelles.

En total, els restaurants catalans ja tenen 81 reconeixements.

Albert Adrià, biestrellat set anys després

El restaurant Enigma, capitanejat per Albert Adrià, ha culminat finalment un recorregut llargament reconegut per crítics i públic i ha assolit la segona estrella Michelin, set anys després de rebre la primera.

El projecte, situat al carrer Sepúlveda de Barcelona, suma així un nou èxit en la trajectòria del xef i se situa ja entre els espais més influents de la cuina d’avantguarda de la ciutat.

Catalunya, centre del talent culinari

També han pujat al podi de les dues estrelles: Aleia, a l’Hotel Casa Fuster de Barcelona —amb Paulo Airaudo al capdavant i Rafael de Bedoya com a cap de cuina—, un espai on la guia valora especialment la coherència i el gust d’una proposta moderna i precisa; La Boscana, de Joel Castañé, que reivindica des del Pla d’Urgell (Lleida) una cuina d’identitat i sensibilitat contemporània; i el barceloní Mont Bar, dirigit per Francisco José Agudo, que manté una línia ascendent basada en la tècnica i el producte.

La influència catalana s’ha fet notar també fora del territori: el xef Ramon Freixa ha recuperat la segona estrella amb L’Atelier, el seu establiment a Madrid, i torna així al grup selecte dels biestrellats.

Kamikaze i Scapar, a la llista dels selectes restaurants

Barcelona suma dues primeres estrelles: el restaurant Kamikaze, d’Enric Buendía, s’estrena amb una proposta que revisita l’univers asiàtic —especialment el japonès— amb una mirada mediterrània i catalana.

També entra a la guia Scapar, del xef Koichi Kuwabara, ubicat també a Barcelona, on combina tècnica kaiseki amb producte local en un format que ha seduït els inspectors per la seva delicadesa i coherència.

Guardonats Michelin 2026

Restaurants catalans amb primera estrella Michelin

• Kamikaze — Barcelona — Xef: Enric Buendía

• Scapar — Barcelona — Xef: Koichi Kuwabara

Restaurants catalans amb segona estrella Michelin

• Enigma — Barcelona — Xef: Albert Adrià

• Aleia (Hotel Casa Fuster) — Barcelona — Equip: Paulo Airaudo i Rafael de Bedoya

• La Boscana — Bellvís, Pla d’Urgell (Lleida) — Xef: Joel Castañé

• Mont Bar — Barcelona — Xef: Francisco José Agudo

Restaurants catalans que revaliden les tres estrelles Michelin

El Celler de Can Roca, el Lasarte, l'ABaC, el Disfrutar i la Cocina Hermanos Torres es mantenen en l'esglaó de l'excel·lència de l'alta cuina i revaliden les tres estrelles Michelin.

