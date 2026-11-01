Recepta de Carrot Cake
Cuina Brutal
- El Chef Bosquet prepara una recepta de Carrot Cake, deliciosa i saludable
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El Chef Bosquet ens sorprèn amb el seu famós Carrot Cake, una de les receptes més populars de les seves xarxes socials, amb milions de visualitzacions. Un pastís de pastanaga fàcil de preparar, sense necessitat de màquines ni estris complicats. Una recepta amb història que es remunta a l'edat mitjana i que va guanyar popularitat durant la Segona Guerra Mundial al Regne Unit, quan la pastanaga es va convertir en una alternativa al sucre gràcies a la seva dolçor natural.
|Ingredients
|Preparació
Pas a pas: Un postre dolç i ple de sabor
Primer, ratlla la pastanaga i aixafa els plàtans. Després, en un bol, barreja la pastanaga amb els plàtans, els ous, la farina d’ametlles i una culleradeta de llevat fins a obtenir una massa homogènia i ben integrada. A continuació, incorpora una culleradeta de canyella, mitja de gingebre i els festucs trossejats, i remou amb una espàtula perquè quedin ben repartits. Si cal, ajusta la textura afegint-hi una cullerada d’oli d’oliva. Aboca la preparació en un motlle i enforna-la a 180 °C durant uns 25 minuts. Finalment, emplata el pastís amb iogurt cremós i uns festucs picats per damunt.
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