Estrenos exclusivos de RTVE Play durante la semana del 20 al 26 de abril

Arranca una nueva semana y con ella, nuevos contenidos originales y exclusivos en RTVE Play. Del lunes 20 de abril al domingo 26, te proponemos programas diferentes, con invitadas e invitados que te harán pasar un buen rato. EN PLAY es una apuesta estratégica por el entretenimiento en directo que, además, esta semana llega con sorpresas, con nuevas colaboradoras y con cambios de horario. ¡No te lo pierdas!

Por supuesto, en nuestra plataforma puedes encontrar el mejor cine nacional e internacional, con una cartelera cargada de estrenos. Disfruta también de los cortos que ya tienes disponible en RTVE Play.

Al cielo con ella, con Henar Álvarez, sigue copando el espacio de los martes con los monólogos, entrevistas y colaboradoras más atrevidas del panorama audiovisual. Esta semana podrás disfrutar de la conversación con las nuevas invitadas e invitados al programa.

El Recreo (lunes a jueves, a las 15.30 horas) Hay tanto contenido en redes que es imposible enterarse de todo. No pasa nada, El Recreo te lo sirve en bandeja. Las últimas tendencias, los reel más virales, la deep web, lo que aún no sabes que te va a flipar, lo que te va a viciar. A partir de este lunes, comienza antes, a las 15.30 horas, y lo puedes disfrutar cada tarde, de lunes a jueves, en RTVE Play.

La Retaguardia (lunes a jueves, a las 20.35 horas) La Retaguardia, con Inés Hernand a la cabeza, adelanta horario: a partir de este lunes comienza a las 20.35 horas. El repaso más curioso de la actualidad desde el humor y la sátira, acompañada por Marina Lobo y con la mirada a las noticias más locales en la sección "Teritorio España" que traen cada día los chicos de Alpilpil. Además, contará con colaboradores como Nerea Pérez de las Heras, Marina Rivers, Guillermo Alonso o Samantha Ballantines.

Mi persona favorita - Capítulo 5 (lunes, después de La Revuelta) Un videopódcast, dirigido y presentado por Dani Rovira y Arturo González-Campos. En un acogedor salón, capítulo a capítulo, van pasando "personas favoritas" para dejar sus mejores ideas. Una colección de conversaciones desenfadadas y diversas, marcadas siempre por el humor y las referencias culturales. Personas que charlan y saben cómo. Mi persona favorita En Play - Mi persona favorita - Episodio 4 - Cristina Hernández La persona favorita de este capítulo es la bióloga Cristina Hernández. Con ella, Dani y Arturo charlan sobre naturaleza, setas y otros... animales.... Ver ahora

Rebobinando - Capítulo 2 (lunes, a las 00.00 horas) En Rebobinando, David Sainz recupera cada noche del lunes, en una charla con amigos, las películas y series que marcaron su vida. No se analiza: se recuerda, se discute y se deforma. Diálogos de un podcast ligero y personal de un grupo de amigos recuperando las películas y series que marcaron sus vidas.

Al cielo con ella (martes, después de La Revuelta) Henar Álvarez se sienta en el trono de Al cielo con ella, un espacio de entrevistas gamberro, irreverente, transgresor y reivindicativo al más puro estilo Henar. ¡No te pierdas el nuevo capítulo! Al cielo con ella Al cielo con ella - Temporada 3 - Programa 2 - Al cielo con Jesús Vázquez, Danna y Miriam Díaz-Aroca Nueva noche de humor y entretenimiento con algunos de los mejores presentadores, cantantes, actores y cómicos en el plató de Henar Álvarez.... Ver ahora