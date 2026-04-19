Estrenos exclusivos de RTVE Play durante la semana del 20 al 26 de abril
- En Play: El Recreo comienza a las 15.30 horas y La Retaguardia a las 20.35 horas
- Todas las películas y documentales, gratis y en streaming en RTVE Play
Arranca una nueva semana y con ella, nuevos contenidos originales y exclusivos en RTVE Play. Del lunes 20 de abril al domingo 26, te proponemos programas diferentes, con invitadas e invitados que te harán pasar un buen rato. EN PLAY es una apuesta estratégica por el entretenimiento en directo que, además, esta semana llega con sorpresas, con nuevas colaboradoras y con cambios de horario. ¡No te lo pierdas!
Por supuesto, en nuestra plataforma puedes encontrar el mejor cine nacional e internacional, con una cartelera cargada de estrenos. Disfruta también de los cortos que ya tienes disponible en RTVE Play.
Al cielo con ella, con Henar Álvarez, sigue copando el espacio de los martes con los monólogos, entrevistas y colaboradoras más atrevidas del panorama audiovisual. Esta semana podrás disfrutar de la conversación con las nuevas invitadas e invitados al programa.
El Recreo (lunes a jueves, a las 15.30 horas)
Hay tanto contenido en redes que es imposible enterarse de todo. No pasa nada, El Recreo te lo sirve en bandeja. Las últimas tendencias, los reel más virales, la deep web, lo que aún no sabes que te va a flipar, lo que te va a viciar. A partir de este lunes, comienza antes, a las 15.30 horas, y lo puedes disfrutar cada tarde, de lunes a jueves, en RTVE Play.
La Retaguardia (lunes a jueves, a las 20.35 horas)
La Retaguardia, con Inés Hernand a la cabeza, adelanta horario: a partir de este lunes comienza a las 20.35 horas. El repaso más curioso de la actualidad desde el humor y la sátira, acompañada por Marina Lobo y con la mirada a las noticias más locales en la sección "Teritorio España" que traen cada día los chicos de Alpilpil. Además, contará con colaboradores como Nerea Pérez de las Heras, Marina Rivers, Guillermo Alonso o Samantha Ballantines.
Mi persona favorita - Capítulo 5 (lunes, después de La Revuelta)
Un videopódcast, dirigido y presentado por Dani Rovira y Arturo González-Campos. En un acogedor salón, capítulo a capítulo, van pasando "personas favoritas" para dejar sus mejores ideas. Una colección de conversaciones desenfadadas y diversas, marcadas siempre por el humor y las referencias culturales. Personas que charlan y saben cómo.
Rebobinando - Capítulo 2 (lunes, a las 00.00 horas)
En Rebobinando, David Sainz recupera cada noche del lunes, en una charla con amigos, las películas y series que marcaron su vida. No se analiza: se recuerda, se discute y se deforma. Diálogos de un podcast ligero y personal de un grupo de amigos recuperando las películas y series que marcaron sus vidas.
Al cielo con ella (martes, después de La Revuelta)
Henar Álvarez se sienta en el trono de Al cielo con ella, un espacio de entrevistas gamberro, irreverente, transgresor y reivindicativo al más puro estilo Henar. ¡No te pierdas el nuevo capítulo!
Poco me parece (jueves, después de La Revuelta)
Humor y actualidad a lo bestia presentado por Marina Lobo. En cada capítulo repasa, desde su punto de vista, lo mejor y lo peor de la semana acompañada por un elenco que ya quisiera el Circo del Sol. El cómico jerezano y doble de luces de Gabriel Rufián, José Cabrera, nos trae noticias a favor del ser humano en estos tiempos distópicos, que no vamos sobrados. Por su parte, Fernando Moraño, el mejor pelo de la escena cultural (con permiso de Oliver Laxe) se anticipa a los negacionismos e imaginará los que están por llegar, mientras que Miguel Martín sale cada semana a la calle para para hacer algo que el CIS nunca se atrevió a hacer: preguntar su opinión a la gente.
Canales temáticos
Si tienes ganas de más, en RTVE Play puedes disfrutar de nuestros canales temáticos en directo. La plataforma estrena un canal específico de En Play, para ofrecerte los contenidos más frescos y actuales en el momento en el que los necesites: RTVE En Play. Además, te ofrecemos otros canales como RTVE La Revuelta, durante las 24 horas del día; RTVE Somos cine, que recuerda las mejores películas españolas; RTVE Cocina, un canal que explora el mundo de la gastronomía; RTVE Saber y ganar, dedicado al concurso más longevo de la televisión; y RTVE Conciertos de Radio 3, con las actuaciones más míticas de estos últimos 30 años de programa. Disfruta también del canal temático Salón de té La Moderna, que ofrece durante 24 horas los episodios de la exitosa serie.