RNE Audio recupera 'Miedo', serie de radioteatros de los ochenta

RNE Audio incorpora a su catálogo una nueva joya del archivo sonoro de Radio Nacional de España. Desde este miércoles 8 de abril, los usuarios de la plataforma sonora de RTVE podrán disfrutar cada semana de un nuevo capítulo de la serie de radioteatros Miedo, emitida en Radio Nacional entre los años 1987 y 1988.

La mayoría de sus 76 episodios, interpretados por las voces del mítico cuadro de actores de la emisora, recogen historias originales, pero también podemos encontrar entre ellos cuatro adaptaciones de obras de maestros del terror como Bram Stoker, Edgar Allan Poe, Guy de Maupassant y H. D. Everett.

"Los silencios del mal", primera entrega La historia con la que arranca Miedo, titulada "Los silencios del mal", la firma el también director de la serie, José Antonio Valverde, quien en su prólogo nos recomienda creer en la existencia de los fantasmas. "Están siempre junto a nosotros —nos advierte—. A veces, nos vigilan. Secretamente, hasta nos pueden ayudar, porque no todos los fantasmas están dispuestos a hacerse presentes ni a ser utilizados estúpidamente". Ponen voz a los personajes de "Los silencios del mal" Víctor Agramunt, Aurora Vicente, María Teresa Neila, Marta María Gosálvez, Antonio Medina, José Lahoz y Pablo Jiménez. En las siguientes entregas de Miedo podremos disfrutar de "Oferta de trabajo... muy tentadora", que nos demuestra que en la cotidianidad se esconde el terror más horripilante; "Sospecha", sobre el miedo a ser enterrado vivo, y "Sesión de espiritismo", un acercamiento al mundo de la güija.