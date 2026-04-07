RNE Audio recupera 'Miedo', serie de radioteatros de los ochenta
- Emitida entre 1987 y 1988, sus 76 capítulos recogen historias originales y cuatro adaptaciones de clásicos
- Cada miércoles, una nueva entrega en RNE Audio; esta semana: "Los silencios del mal"
RNE Audio incorpora a su catálogo una nueva joya del archivo sonoro de Radio Nacional de España. Desde este miércoles 8 de abril, los usuarios de la plataforma sonora de RTVE podrán disfrutar cada semana de un nuevo capítulo de la serie de radioteatros Miedo, emitida en Radio Nacional entre los años 1987 y 1988.
La mayoría de sus 76 episodios, interpretados por las voces del mítico cuadro de actores de la emisora, recogen historias originales, pero también podemos encontrar entre ellos cuatro adaptaciones de obras de maestros del terror como Bram Stoker, Edgar Allan Poe, Guy de Maupassant y H. D. Everett.
"Los silencios del mal", primera entrega
La historia con la que arranca Miedo, titulada "Los silencios del mal", la firma el también director de la serie, José Antonio Valverde, quien en su prólogo nos recomienda creer en la existencia de los fantasmas. "Están siempre junto a nosotros —nos advierte—. A veces, nos vigilan. Secretamente, hasta nos pueden ayudar, porque no todos los fantasmas están dispuestos a hacerse presentes ni a ser utilizados estúpidamente".
Ponen voz a los personajes de "Los silencios del mal" Víctor Agramunt, Aurora Vicente, María Teresa Neila, Marta María Gosálvez, Antonio Medina, José Lahoz y Pablo Jiménez.
En las siguientes entregas de Miedo podremos disfrutar de "Oferta de trabajo... muy tentadora", que nos demuestra que en la cotidianidad se esconde el terror más horripilante; "Sospecha", sobre el miedo a ser enterrado vivo, y "Sesión de espiritismo", un acercamiento al mundo de la güija.
Otros radioteatros clásicos en RNE Audio
Si eres un amante de los radioteatros clásicos, en RNE Audio puedes encontrar otras muchas producciones que no debes dejar pasar la oportunidad de disfrutar.
Una de ellas es Escalofrío, serie de terror cuya calidad sigue brillando aunque hayan pasado casi 60 años desde su primera emisión. Sus guiones están firmados por maestros de la radio como Juan José Plans, Juan Tébar o los hermanos Baylos y algunos episodios adaptan a autores de la talla de Edgar Allan Poe.
También destaca Silencio, se habla, emitida entre 1989 y 1991, entre cuyos guionistas se encuentran otros nombres inolvidables del radioteatro y de la radio pública como los de Joaquín Amichatis, Aurora Vicente, Jorge Díaz, Gonzalo Corella, José María del Río y Domingo Almendros.
Otras dos series de terror imprescindibles son Escalera de caracol, con relatos originales de Joaquín Amichatis, e Historias para imaginar, del admirado Chicho Ibáñez Serrador, ambas producciones emitidas durante los años 70.
Del célebre Juan José Plans, uno de los grandes maestros del radioteatro, también se puede disfrutar de La vuelta al mundo en 80 enigmas (1979), dedicado al mundo del misterio; de una recreación radiofónica del libro de Mary Shelley Frankenstein o el moderno prometeo (1995) y La sombra (2001), adaptación de la novela breve de Benito Pérez Galdós.
De Benito Pérez Galdós RNE también adaptó sus Episodios nacionales (1973-1975), una la opción perfecta para aprender historia de España de una manera entretenida y amena.
Y un espacio radiofónico emitido en Radio 3 entre 1981 y 1987 que destacó sobre todo por su radio-cómic fue Tris, tras, tres, dirigido por Carlos Faraco y con Fernando Luna entre sus guionistas principales.