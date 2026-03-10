La comparsa DSAS3, doble ganadora del Carnaval de Cádiz, canta en defensa de la sanidad pública en 'La Revuelta'

Jorge Drexler tuvo el “gran honor, que me dura todavía”, de ser pregonero del Carnaval de Cádiz en 2013, algo que solo han sido “dos extranjeros: Cantinflas, en el 84, y yo”. Un evento tan especial que el artista uruguayo preparó un espectáculo a la altura, con seis canciones originales compuestas ex profeso y que nunca más volvió a cantar, y un guion enteramente escrito en verso. Amante de Cádiz, allí conoció a la Comparsa DSAS3, con la que mantiene el vínculo 13 años después y a la que ha incorporado a su actuación en La Revuelta. Pero la comparsa, ganadora del primer premio en la final del COAC del Carnaval de Cádiz dos años consecutivos, en 2025 y 2026, merecía disfrutar de un momento para demostrar su arte, y lo han hecho con la cuarteta de “La campana”. “Un alegato a la sanidad pública, muy especial para nosotros y para la gente que nos sigue”, y cuya letra puedes leer al final de este artículo: “Campanas suena por la sanidad, la pública, absoluta y gratuita. Campana, campanita, que suene tu sinfonía infinita”.

Jorge Drexler, del carnaval de Cádiz a “La casita” de Bad Bunny Después de más de tres décadas de trayectoria artística, Jorge Drexler asegura que el mayor regalo que le ha hecho la música es “Iberoamérica entera”. Desde su Uruguay natal, al que ha regresado con su nuevo disco, Taracá, hasta México, donde se hizo amigo de Fer, el cantante de Maná, pasando por Puerto Rico, donde grabó con Young Miko y bailó en “La casita” en el concierto de Bad Bunny. Y es que la música tiene esa magia que engloba desde los instrumentos más sofisticados y particulares, como el theremín, que se toca sin contacto físico, hasta los más universales, como las claves que ha regalado a David Broncano: “La clave recorre el disco, pero también el continente, desde la clave del son a la clave del candombe”, con la que Jorge Drexler ha dado paso a su interpretación de “Las palabras”, acompañado por la comparsa DSAS3 y el sonido de un vibráfono. 05.10 min La Revuelta | Jorge Drexler - "Las palabras"