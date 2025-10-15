Arcadi Espada: "Me parece inmoral traer al mundo a seres que van a tener una vida difícil"

Arcadi Espada es el protagonista de la segunda semana de emisión de En primicia, el programa de entrevistas de Lara Siscar. Tras un potente doble estreno con Arturo Pérez-Reverte y Silvia Intxaurrondo, el controvertido periodista llega con sus demoledoras y habituales frases: "Me parece inmoral que traigan al mundo a seres que van a tener una vida difícil, invivible en algunos casos". Una de sus últimas polémicas ha sido con respecto a la detección prenatal de enfermedades para detener el embarazo. Arcadi Espada lamenta que cuando hace este tipo de afirmaciones, se pervierta o desvirtúe su mensaje: "Luego lees que Arcadi Espada ha dicho que hay que matar a todos los niños con síndrome de Down".

El periodista, que ha desarrollado su carrera en El País y El Mundo, ha repasado su viaje ideológico desde el comunismo en su juventud hasta la derecha. Ha repasado junto a Lara Siscar sus grandes polémicas en temas tan sensibles como el feminismo, el independentismo catalán y sus ideas sobre detectar enfermedades en no natos e interrumpir el embarazo. Federico Jiménez Losantos asegura que Arcadi Espada "es un tío muy libre" y el director de la revista El ciervo, Jaume Boix, destaca que "tiene una obsesión por la verdad".

Arcadi Espada: "Muchas mujeres han abandonado la inteligencia colectiva" Arcadi Espada ha dado su particular visión del feminismo: "Que las mujeres se hayan vuelto un colectivo identitario, solo preocupadas por sí mismas, que hayan abandonado la inteligencia colectiva para refugiarse en una especie de identitarismo sentimental y barato... Me parece una pérdida". Lara Siscar le pregunta por sus años de juventud y el periodista se refiere a sí mismo como "un simpático extraño". Porque no se reconoce en ese joven veinteañero que empezaba en el periodismo: "De mí no hablo en tercera persona. Soy fanfarrón pero no vanidoso"

"Los ricos son más interesantes que los pobres" El periodista, que nunca ha tenido problema en expresar sus opiniones por polémicas que fueran, ha asegurado que "los ricos son más interesantes que los pobres". Ya que la experiencia vital de la gente con menos recursos se basa más en la mera supervivencia, según sus palabras. Lara Síscar entrevista a Arcadi Espada en el programa 'En primicia' RTVE.es Espada asegura que "escribir es la resolución de un problema", y confirma con rotundidad que no escribiría si no le pagaran por hacerlo: "Siempre he visto el periodismo como un simple trabajo".

"Ser nacionalista es el oficio más inmoral que uno puede tener en este mundo" El catalán ha opinado sobre el independentismo, al que se ha enfrentado en múltiples ocasiones: "Ser nacionalista es el oficio más inmoral que uno puede tener en este mundo, porque parte de la creencia de que uno tiene más derechos de vivir en un lugar porque llegó antes que otro. Eso es una bajeza".