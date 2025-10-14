Certificados de "perros de asistencia" en venta: la industria clandestina que estafa y pone en peligro a usuarios dependientes

Los perros de asistencia prestan ayuda a personas ciegas o con movilidad reducida, pero hay todo un mercado negro orquestado y planificado para conseguir certificados falsos de perros de asistencia por dinero. ¿Para qué querría alguien un certificado de perro de asistencia? Tan sencillo como para poder lleva a sus mascotas a tiendas, museos, pero sobre todo para que los perros puedan volar en cabina sin la necesidad y obligación de tener que hacerlo en bodega.

Estos falsos e ilegales certificados consiguen que las mascotas puedan hacerse pasar por perros de asistencia, pero sin el adiestramiento que ello requiere. "No es un beneficio del que se pueda aprovechar cualquiera", señala Rocío Marín, instructora canina.

En Directo al grano hemos contactado con algunas de estas empresas que prestan estos servicios para reparar en la ilegalidad de lo ofertado y en el alto índice de estafas que conlleva realizar este proceso.

Además, hemos podido hablar con una usuaria de perro de asistencia que nos explica el daño que les hacen a personas como ella la existencia de estas mafias. "Pagar por algo así pasa por encima de los derechos de las personas que tenemos discapacidad", apunta la usuaria, Isabel Piqueras.