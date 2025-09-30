Enlaces accesibilidad
Les pluges torrencials destrossen part de la collita d'arròs al delta de l'Ebre

  • Els arrossars inundats poden perdre fins al 50% de la producció pendent de sega
  • L’acumulació d’aigua afavoreix la plaga del caragol poma i els pagesos demanen ajudes urgents
Camps d'arròs davant de la cooperativa arrossaire de Deltebre | ACN
Yael Carrasco
Les tempestes de diumenge i dilluns han causat greus danys a la collita d’arròs que encara estava pendent de sega. Al terme municipal de Deltebre, els agricultors calculen pèrdues d’uns 30 milions de quilos.

Josep Antoni Vidal, responsable del sector d’arròs d’Unió de Pagesos, ha explicat que on les plantes han quedat tombades sota l’aigua, les pèrdues poden arribar al 40-50%. En canvi, als camps on l’arròs s’ha mantingut dret, encara hi ha opcions de salvar part de la producció, tot i que amb una qualitat menor. “Aquest arròs tindrà pèrdues molt elevades. Ara s’eixugarà, però gairebé tot el que quedava per segar s’ha perdut”, ha indicat.

Les pluges malmeten la collita d'arròs al delta de l'Ebre
Caragol poma, una plaga emergent

L’acumulació d’aigua provocada per les pluges ha afavorit la reproducció del caragol poma, un animal que es menja el cereal i complica encara més la feina dels pagesos. Vidal ha subratllat que ja és considerat una plaga especialment a la dreta de l’Ebre.

Aquesta tarda, el sector celebra una reunió per establir un front comú i reclamar ajudes urgents a les administracions. Vidal també ha avançat que estudiaran totes les opcions legals o de suport que puguin acollir-se per compensar les pèrdues.

