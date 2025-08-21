Catalunya viu una de les onades de calor més llargues i intenses, amb màximes de 43,8 °C
- L'episodi es va donar oficialment per iniciat el passat dia 8 d’agost i per tancat aquest dilluns dia 18 d’agost
- Hi ha hagut set dies amb màximes de 40 °C o més en algun punt del territori, sobretot a la vall de l’Ebre i al pla de Lleida
L'última onada de calor que ha afectat Catalunya ha estat una de les més intenses i llargues de la història, només per darrere dels registres del 2003 i del 2023. "El tret més destacable d’aquesta ha estat la durada de la calor intensa, que ha estat persistent durant molts dies", indica Aleix Serra, cap de Control de Qualitat de Dades.
Segons el Meteocat, l'episodi es va donar oficialment per iniciat el passat dia 8 d’agost i per tancat aquest dilluns dia 18 d’agost, cosa que suma un total d'onze dies. Les comarques del litoral i prelitoral han estat les més afectades: algunes estacions han arribat a superar el llindar de calor intensa un total de set dies.
Més de 40 °C al prelitoral i a Ponent
Hi ha hagut set dies amb màximes de 40 °C o més en algun punt del territori, sobretot a la vall de l’Ebre i al pla de Lleida, i dos pics de calor especialment destacats, el dilluns 11 i el dissabte 16 d’agost. El dissabte 9 d’agost es van superar els 40 °C de màxima a Ponent amb 40,6 °C a Oliola.
En general, la calorada ha estat especialment intensa a les comarques del litoral i prelitoral, on algunes estacions han arribat a superar el llindar de calor intensa durant set dies. Així mateix, 10 de les 121 estacions automàtiques de la XEMA han registrat la seva màxima absoluta, la major part situades prop de la costa.
A la Catalunya Central, però, hi ha zones que no han assolit cap dia el seu llindar. La temperatura més alta de l’episodi s’ha donat a la Ribera d’Ebre, amb 43,8 °C a Vinebre i a Benissanet. Al respecte, Serra adverteix que "estem donant per normals, valors de temperatura que no ho són".
Pel que fa a les nits tòrrides, s'han registrat mínimes per sobre dels 25 °C a sectors del litoral i zones elevades del prelitoral, i properes als 30 °C a punts del cap de Creus la nit del 16 al 17 d’agost, amb vent del nord.
El fum dels incendis frena la pujada de temperatura
El diumenge 17 d'agost es presentava un dia extraordinàriament càlid, que podria considerar-se el pic de l’onada, sobretot a sectors costaners del sud de Catalunya (Camp de Tarragona, Costa Daurada i Terres de l’Ebre).
Ara bé, el vent del nord-oest va implicar l'arribada massiva de fum dels incendis actius a l'oest de la península, fet que va implicar una reducció de més d'un 30% de la irradiància solar a l'oest de Catalunya durant les hores centrals del dia. Això probablement va frenar la pujada de temperatura, segons el Meteocat.