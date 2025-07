Salvador Illa defensa que el Govern i el PSC no té res a veure amb el cas Cerdán

El president de la Generalitat, Salvador Illa, desvincula el cas Santos Cerdán del seu govern i el PSC. "No hi ha cap indici que relacioni aquestes persones ni amb el Govern, ni amb la meva prsona, ni amb el PSC", ha assegurat durant la compareixença al Parlament de Catalunya per donar explicacions sobre el cas Santos Cerdán i la seva possible afectació a Catalunya.

Protegir els alertadors Aquesta compareixença té lloc en l’última sessió plenària abans de les vacances parlamentàries i respon a la petició de diversos grups, especialment de Junts, que havia sol·licitat formalment la seva presència per abordar aquesta qüestió. Salvador Illa ha aprofitat la seva intervenció per reivindicar l'honestedat de "la immensa majoria" dels dirigents polítics i servidors públics, més enllà d'una minoria que "es corrompeix". En aquest sentit, s'ha mostrat compromès perque "s'arribi fins al final" en el cas, "caigui qui caigui". 00.59 min Salvador Illa promet "contundència" si el 'cas Cerdán' acaba afectant Catalunya També ha anunciat l'aprovació de la llei que ha de permetre protegir els alertadors que denuncïin els casos de corrupció abans que acabi aquest 2025. Illa ha dit que els denunciants d'aquests casos han de "tenir les màximes garanties" i no tenir por a què es vegin compromesos la seva "privacitat" o els seus "drets". “🏛️ #Parlament | Salvador Illa es compromet a aprovar aquest 2025 la llei que protegeixi els alertadors que denunciïn casos de corrupció | @RTVECatalunya pic.twitter.com/WvlhXMwD6K“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) July 22, 2025

Concessions d'Adif El president de la Generalitat, també ha anunciat que el Govern estudiarà personar-se en la causa que investiga el cas Koldo per si les obres adjudicades per Adif a Sant Feliu de Llobregat "han generat un prejudici a Catalunya o a les institucions catalanes". Ho ha dit recollint així la proposta de Junts que, a l'inici del ple, li ha demanat que el Govern es personi com a acusació particular en el cas. Des de Junts per Catalunya, Mònica Sales també ha reclamat a Salvador Illa que doni "garanties" que no tenia "cap coneixement" ni va estar "implicat per activa o per passiva" en el 'cas Cerdán'.

Dures crítiques del PP i Vox El més dur de la compareixença ha estat el líder del PPC, Alejandro Fernández, que ha acusat Illa de permetre que l'assessor polític Koldo García i l'exministre José Luis Ábalos "entressin fins a la cuina" del ministeri de Sanitat quan ell n'era el responsable, i que es fessin amb "les contractacions il·legals". " Ningú t'ha imputat cap delicte, però sí que tenies una responsabilitat política. No erets un afiliat més que passava per allà", ha criticat el dirigent popular. "No sé si ho vas fer per incompetència, per omissió o per obediència cega a Sánchez, però ho vas permetre, i és indiscutible", ha afegit. “🏛️ #Parlament | Alejandro Fernández @PPCatalunya acusa Salvador Illa de permetre que Koldo i Ábalos "entressin fins a la cuina" quan dirigia Sanitat | @RTVECatalunya



➕ Info: https://t.co/g4xvwX7A7p pic.twitter.com/7OmylwTypa“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) July 22, 2025 Les acusacions del PP La compareixença d'Illa ha estat provocada per les reiterades acusacions del PP a l'hora de vincular-lo amb la compra fraudulenta de mascaretes a la Xina quan era ministre de Sanitat. El líder dels populars, Alejandro Fernández, es va referir a una conversa gravada, entre Koldo i Santos Cerdán, en la qual el primer afirma: “Salvador Illa parla moltíssim amb el 'Xili'” (presumiblement un àlies o sobrenom). A més, en l'informe de l'UCO es revela que Koldo assegura que “no sols m'estaven investigant a mi, també estaven investigant a Salvador Illa, a Luis Palomino, al secretari de Salvador, a José, al fill de José…”. El líder de Vox al Parlament, Ignacio Garriga, ha assegurat que l'exsecretari d'organització del PSOE Santos Cerdán, l'exministre José Luis Ábalos i l'assessor polític Koldo García "eren els caps" de l'ara president de la Generalitat, Salvador Illa, quan era ministre de Sanitat. "Entenc que se'n vulgui desmarcar, però eren els seus caps i un d'ells compartia el Consell de Ministres amb vostè", li ha retret.

ERC demana fer net ERC ha demanat al president de la Generalitat, Salvador Illa, que dugui a terme "decisions nítides" si el 'cas Cerdán' l'esquitxa a ell, al Govern o al PSC. El president del grup parlamentari republicà, Josep Maria Jové, ha instat Illa a "fer net", durant el debat al ple d'avui, en el marc de la compareixença del president per donar explicacions sobre el 'cas Cerdán'. "Volem la seva paraula, caigui qui caigui", ha subratllat Jové.