Els Premis Princesa de Girona reconeixen el talent de 6 joves en una gala al Liceu

El Liceu de Barcelona ha acollit enguany el lliurament dels Premis Princesa de Girona, presidits per SS. MM. els Reis. La gala ha comptat també amb la presència de S.A.R. la Princesa d’Astúries i de Girona i la Infanta Sofía. Una cerimònia que s'ha pogut seguir en directe per La 1 i RTVE Play.

L’acte ha servit per posar en valor el talent jove i ha tingut com a fils conductors l’aigua i la música, a més d’un homenatge als joves afectats per la DANA a València i un reconeixement especial al futbolista Andrés Iniesta pels seus valors esportius.

Els discursos institucionals En el seu discurs, Felip VI ha tingut unes paraules en català per reivindicar el Teatre el Liceu com un dels "veritables símbols de la història de Catalunya dels que tots ens sentim orgullosos". El Rei ha recordat que com l'Abadia de Montserrat, que va visitar fa tot just un mes "comparteixen l'extraordinària capacitat d'unir-nos per preservar i celebrar el nostre patrimoni comú".



La princesa Elionor, per la seva banda, també ha fet servir el català per agrair als sis premiats haver posat el seu talent "al servei de la societat. En aquest sentit, ha destacat la seva mirada "que no busca dreceres i es construeix amb l'ètica de la feina ben feta i la cerca del bé comú".



Reconeixement al talent jove Els premiats són 6 joves que destaquen per una trajectòria brillant, constant i decidida. A més, lideren projectes i iniciatives amb una clara voluntat d’induir canvis en la nostra societat, a través de la cooperació i l’esforç. Els guardons s'atorguen a joves destacats en cinc categories: Art, CreaEmpresa, Recerca, Social i Internacional. El guardó té una dotació econòmica de 20.000 euros i els joves reconeguts reben una escultura dissenyada en exclusiva pel premiat Juan Zamora. 01.37 min El Liceu acull per primera vegada l'entrega dels Premis Princesa de Girona Un dels guardonats és l’enginyer civil barceloní, Andreu Dotti, CEO d'Innovamat, que ha estat reconegut pel jurat en la categoria Empresa per «la seva trajectòria de superació personal convertint la seva feblesa en fortalesa. Per atrevir-se a abordar la solució a un problema fonamental dels joves d’avui. Per proposar una solució que centra el canvi en les persones. Per crear un model de transformació des de dins del sistema, amb efecte multiplicador a nivell social i escalable globalment». 01.16 min Els Premis Princesa de Girona reconeixen el talent de 6 joves en una gala al Liceu

Tots els premiats Els sis joves guardonats d’aquesta edició han estat reconeguts per la seva capacitat de transformació social, innovació i compromís: Pablo Sánchez Bergasa (Premi Social): fundador de l’ONG Medicina Abierta al Mundo, ha creat incubadores neonatals de baix cost per a hospitals amb pocs recursos.

(Premi Social): fundador de l’ONG Medicina Abierta al Mundo, ha creat incubadores neonatals de baix cost per a hospitals amb pocs recursos. Manuel Bouzas Barcala (Premi Arts): arquitecte i docent, destaca per la seva aposta per l’arquitectura sostenible i regenerativa.

(Premi Arts): arquitecte i docent, destaca per la seva aposta per l’arquitectura sostenible i regenerativa. Andreu Dotti Boada (Premi Empresa): cofundador d’Innovamat, una empresa que transforma l’aprenentatge de les matemàtiques a les escoles.

(Premi Empresa): cofundador d’Innovamat, una empresa que transforma l’aprenentatge de les matemàtiques a les escoles. Antoni Forner-Cuenca (Premi Recerca Científica): investigador en tecnologies d’emmagatzematge d’energia sostenible.

(Premi Recerca Científica): investigador en tecnologies d’emmagatzematge d’energia sostenible. Gabriela Asturias (Premi Internacional): neurocientífica guatemalenca que treballa per millorar la salut mental a l’Amèrica Llatina.

(Premi Internacional): neurocientífica guatemalenca que treballa per millorar la salut mental a l’Amèrica Llatina. Valentina Agudelo (Premi Internacional): activista colombiana per la igualtat d’oportunitats i l’educació inclusiva