La emocionante visita de los hijos de Gabriela: así fue su flechazo con los jueces de 'MasterChef 13'

Toca sacar los pañuelos. Una temporada más, y van 13, los aspirantes de MasterChef reciben la visita de sus familiares y la emoción y la felicidad por los reencuentros dejan muchas lágrimas de alegría. Después de casi tres meses hablando de sus parejas, padres, madres e hijos, por fin les ponemos cara. Sin lugar a dudas, y tras 11 semanas lejos de sus hogares, volver a ver a sus seres queridos es la inyección de moral y energía que los aspirantes necesitaban. Te contamos cómo fueron los emotivos encuentros.

Ismael fue el primero en rencontrarse con su familia. Mónica y Alicia, mujer e hija del GEO, entraron a las cocinas, desatando un torbellino de sensaciones. En primer lugar, a Ismael, que corrió a abrazarse con ellos. Y en segundo lugar, al resto de aspirantes, que empezaron a intuir lo que les venía a ellos. La mujer del GEO reconoció el paso de su marido por MasterChef puede ser la "oportunidad de empezar algo nuevo". Y por ello tienen su apoyo al 100%. Ismael no podía encontrarse más feliz: "Estar en MasterChef y estar aquí junto a mi familia es lo mejor".

Bea fue la segunda en recibir visita. Eusebio, su padre, entró en escena y la aspirante estalló a llorar. "Me he roto. Ha sido muy bonito. Me ha encantado", reconoció la manchega. Durante las 11 semanas, Bea verbalizó en varias ocasiones que estaba preocupada por su padre y por cómo asumiría que quería dejar de trabajar con él para dar el salto a la cocina. Y por fin sabe de primera mano que no tiene nada que reprocharse. Eso sí, Eusebio, tras escuchar el chivatazo de Jordi sobre la posible relación de Bea y Chema, quiso cerrar esa puerta.