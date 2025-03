El sector de les VTC protesta contra la nova llei que regularà el transport al sector

Un miler de vehicles VTC han sortit a protestar al carrer convocats pel sector: Unauto VTC, l'Associació Aurora Catalana VTC i el Sindicat Lliure de Transport (SLT). Ho han fet amb el soroll dels clàxons dels seus vehicles i enganxant pancartes als vidres dels cotxes negres que anaven en filera des de l'estació de França cap a la conselleria de Territori, on s'han reunit amb membres del departament.

Protesten contra el projecte de llei de la Generalitat que vol regular el transport de vehicles de 9 places i que està elaborant la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat.

Un cop finalitzada la reunió, des de Unauto han assegurat que la reunió ha estat "satisfactòria" perquè han pogut expressar les principals reivindicacions del sector i des del sindicat majoritari SLT que han traslladat la preocupació de la possible pèrdua de llocs de treball. Asseguren que hi haurà més reunions.

El portaveu de l'Associació Aurora, Muhammad Ad Bidal, s'ha mostrat “fart” de les multes de 4.001 euros que ha assegurat que els imposen quan surten a treballar al carrer. Ha criticat que aquestes multes només s'imposen a les VTC catalanes i que quan venen d'altres llocs per esdeveniments com el Mobile World Congress (MWC), no hi ha restriccions. Ha afegit que són “autònoms, no plataformes” i que paguen els impostos que han de pagar.

El portaveu de SLT, Josep Díaz, ha demanat a la Generalitat que els “deixi treballar” i ha recordat que el sector s'ha anat adaptant a les diferents normatives i ha invertit per a poder fer-ho. Ha avançat que, si la Generalitat no escolta les seves reclamacions, realitzaran noves accions reivindicatives.

En la mateixa línia, s'ha expressat el portaveu de Unauto a Catalunya, Marc Jussen, qui ha assegurat que no demanen liberalització "ni inundar Barcelona", sinó que les 3.000 VTC "tinguin seguretat jurídica". Jussen ha exigit que el Govern retiri el projecte de llei, que ha dit que ha estat “dissenyat i dictat” pel sector del taxi. Ha criticat que un sector “es reguli a si mateix i a la seva competència” i ha dit que la finalitat és, segons ell eliminar a les VTC. Ha demanat una negociació amb les administracions que incloguin al sector del taxi i ha assegurat que no demanen la liberalització del sector ni noves llicències.

Elit Taxi critica que els VTC treballen "il·legalment" i defensa la futura llei

El portaveu d'Elit Taxi, Tito Álvarez, ha lamentat que els vehicles de transport amb conductor (VTC) "fa anys que treballen il·legalment a Barcelona" i ha defensat la nova Llei per a regular el transport de persones viatgeres en vehicles de fins a 9 places que està elaborant la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat.

"Estan exigint uns drets que ens han estat robant a nosaltres", ha dit en declaracions als mitjans després que el sector dels VTC s'hagi manifestat aquest dimarts al matí en contra de la nova normativa.

Álvarez ha defensat que "ningú els està prenent el dret a treballar", sinó que el problema és que aquests vehicles no tenen les autoritzacions correctes per a treballar ni per a fer l'activitat que estan fent en l'actualitat.

Segons ell, la llei passarà al tràmit parlamentari entre abril i maig: "Esperem que el mes de juny això ja sigui aprovat i per fi es posi a ordre, que fa 11 anys que lluitem precisament contra això". Si els plans no surten com està previsió Álvarez ha assegurat que, encara que no és la seva intenció inicial..."Si la llei no surt com ha de sortir, nosaltres ja sabeu el que farem, ho tallarem tot".