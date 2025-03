Criteria i la Fundació La Caixa recuperen la seu de Catalunya

Nou pas cap a la normalització de l'ecosistema econòmic català. El retorn de la Fundació La Caixa, del qual depèn el hòlding CriteriaCaixa, a Catalunya ha estat celebrat dins i fora de Catalunya. Un moviment que segueix els passos del Banc Sabadell, ara fa dos mesos. Des de la Moncloa i la mateixa Generalitat ja anticipen que no serà el darrer.

Criteria va traslladar la seva seu a Palma el 7 d'octubre de 2017, amb la finalitat de "preservar els seus interessos empresarials i socials, així com la seva operativa normal", després del referèndum de l'1 d'octubre.

El Patronat de la Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona ha acordat, com a accionista únic, retornar el seu domicili fiscal a Catalunya , en un comunicat remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors. El nou domicili fiscal estarà situat a la torre II de la seu central de l'entitat, entre els números 621 i 629 de l'avinguda Diagonal de Barcelona.

Illa: "Anem pel bon camí"

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha celebrat el retorn afirmant que es tracta d'una "notícia positiva" i "important" per a Catalunya, i una "constatació que anem pel bon camí".

01.02 min El Govern celebra el retorn de la Fundació La Caixa

"L'estabilitat institucional, el rigor i la seguretat jurídica són positius i ajuden a prendre decisions d'aquest tipus", ha assegurat el cap de l'executiu català. També ha dit que "es tracta de fer feina, i no fer soroll, i si es fa així les coses acaben encarrilant-se".

“🏛️ Salvador Illa assegura que el retorn de La fundació La Caixa i de Criteria "demostren que és el moment d'apostar per Catalunya" | @salvadorilla @RTVECatalunya pic.twitter.com/4LqfmE68u1“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) March 6, 2025

En unes jornades a IESE ha assegurat que "demostra que és el moment d'apostar per Catalunya". Precisament, el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ha assegurat que "no serà l'única" empresa a retornar la seva seu social i ha recordat que forma part d'una dinàmica generada per un "cercle virtuós" que afavorirà més retorns.