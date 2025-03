Una nova estació d'AVE connectarà Barcelona amb l'aeroport de Girona

L'aeroport de Girona comptarà amb una estació d'AVE amb trens llançadora des de Barcelona. Aquesta és l'obra que el Ministeri de Transports ha aprovat per connectar la capital catalana amb el segon aeroport de Catalunya en xifres de mobilitat.

L'estudi informatiu contempla aixecar l'estació actual situada a Vilobí d'Onyar, on es crearà un ramal de 5,2 quilòmetres perquè els trens procedents de Barcelona hi puguin arribar. A més, s'habilitarà una passarel·la per a vianants de gairebé 500 metres que connectarà amb el vestíbul de la terminal de l'aeroport.

El nou edifici tindrà una superfície de 7.675 metres quadrats amb passos elevats per travessar les vies del tren. També es preveu un aparcament públic amb 250 places, així com parada de busos i per taxis i una zona de parada momentània per vehicles que portin viatgers. El cost total de la inversió ascendeix als 126,7 milions d'euros.

Segons l'estudi encarregat pel Ministeri, l'estació tindrà una capacitat potencial d'atreure 3,1 milions d'usuaris a l'any. Des de Transports, estimen que les obres puguin començar en el 2026.