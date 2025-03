Junts centra les crítiques per fer-se enrere en la moció de censura contra Orriols a Ripoll

Els partits d'esquerres a l'Ajuntament de Ripoll han carregat contra Junts per posicionar-se contra la moció de censura a l'actual alcaldessa Sílvia Orriols. Un cop la formació va anunciar que es desmarcaven, des d'Esquerra, Comuns i el PSC critiquen que els de Carles Puigdemont no mantinguin un "cordó democràtic" contra Aliança Catalana.

01.21 min Els partits carreguen contra Junts per desmarcar-se de la moció de censura a Orriols

Tot i no participar en les negociacions per fer fora l'alcaldessa ripollenca, els Comuns retreuen a Junts que vulgui normalitzar relacions amb l'extrema dreta perquè, asseguren, els de Puigdemont pensen en "possibles aliances en l'àmbit català i en ajuntaments". "Si l'alcaldia de Ripoll estigués en mans de Vox, no haguéssim tingut aquest debat", assenyala David Cid, portaveu dels Comuns al Parlament. Des de la formació d'esquerres demanen a Junts que triïn entre Aliança Catalana o el govern de Sánchez i que retirin la seva proposta al Congrés per sotmetre al president Pedro Sánchez a una qüestió de confiança.

Salvador Illa retreu les "excuses" de Junts El president de la Generalitat, Salvador Illa, avisa que "o s'està amb els valors humans o s'està amb el racisme", en una visita institucional a Brussel·les. "La defensa de la democràcia i la convivència es comença pel nostre carrer, al costat de casa, per la nostra ciutat, pel nostre país i pel conjunt de les institucions europees. A Brussel·les, a Barcelona o a Ripoll, sigui on sigui, no valen excuses" ha dit. “¿¿ Salvador Illa adverteix a Junts que "la defensa de la democràcia i la convivència es comença per casa"



¿¿ "O s'està amb els valors humans o amb el racisme. No valen excuses." | @RTVECatalunya pic.twitter.com/VjXF8f8aMT“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) February 19, 2025 Des del PSC qualifiquen la decisió de Junts a Ripoll com un "error polític" que serveix per "donar ales a la ultradreta". El diputat al Congrés entre passadissos, José Zaragoza, considera que Puigdemont pateix el "síndrome Feijóo" i que té "problemes d'ambigüitat" amb la ultradreta catalana.

Rufián ataca els "principis" de Junts Més crítics han estat des d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). El seu portaveu al Congrés preguntat abans d'entrar al ple del Congrés aquest dimecres, Gabriel Rufián, manifesta "zero sorpreses" perquè sosté que "Junts no té principis, sinó interessos, i els bescanvia. Avui en dia cap d'aquests interessos és l'antifeixisme, ni aquí ni allà". 01.08 min Junts es defensa de les crítiques per renunciar a la moció de censura contra Orriols

Junts es mostra contrari a un "govern Frankenstein" Junts justifica la seva decisió de desmarcar-se perquè cal mirar més enllà de fer fora Sílvia Orriols. El secretari general de la formació, Jordi Turull, en una entrevista a RAC1, al·lega que un govern juntament amb ERC i PSC, així com el suport extern de la CUP, és un "govern Frankenstein" que "al cap de dos mesos pot quedar bloquejat". "Això genera més frustració", adverteix i posa d'exemple Badalona com un municipi on la moció de censura "acaba tenint efectes inversos". Els de Puigdemont també critiquen que Orriols ha fet servir l'alcaldia de Ripoll com una "plataforma personal" i "per emetre discursos d'odi". En aquesta línia, Turull descarta cap pacte amb Aliança Catalana: "Nosaltres aquest discurs el combatrem".