Resum de notícies a Catalunya, 12 de novembre del 2024 | Activada l'alerta del pla Inuncat per fortes pluges al litoral català

15:00

Alerta per pluges intenses al litoral i prelitoral de Barcelona i Tarragona

Protecció Civil ha situat en estat d'alerta el pla Inuncat per pluges intenses al litoral i prelitoral de Barcelona i Tarragona. Dimecres es poden superar puntualment els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts al litoral des del Montsià al Tarragonès. Hi ha actiu un avís per acumulació de pluja de 3 de 6 al sud de Catalunya per probabilitat de registres de 100 litres per metre quadrat en 24 hores, i un altre per intensitat de pluja de 4 de 6 per possibilitat de precipitacions amb 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. S'esperen precipitacions amb menys intensitat a les comarques del nord de Girona.