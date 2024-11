Antonio Turiel: "Hem de començar a repensar com gestionem el territori"

L'investigador del CSIC, Antonio Turiel, considera essencial que s'apliqui la normativa de zones inundables per evitar danys com els ocorreguts per la DANA a València. "Si tenim una llei i no la fem servir, no té massa sentit", apunta Turiel i afegeix que el canvi climàtic obliga a reclassificar les tipologies de zones inundables davant uns fenòmens atmosfèrics que seran "més forts i que passin més sovint".

En una entrevista al Cafè d'Idees, Turiel avisa que "hi ha un problema molt greu" sobre l'edificació en zones inundables com ha passat al barranc del Poio. "Hem de començar a repensar com gestionem el territori", conclou.

El científic alerta que el canvi climàtic farà augmentar la "intensitat" i la "recurrència" de fenòmens com la DANA. Turiel explica que la temperatura mitjana del mar Mediterrani s'ha incrementat en dos graus i que "l'energia continguda en aquesta aigua és enorme" que se li suma a l'aigua en atmosfera que "està en màxims històrics".

Sobre la previsió de la DANA a València, Turiel reivindica el paper d'AEMET: "Ha fet un treball excel·lent". El físic critica que "hi ha hagut una tendència a atacar AEMET", mentre assenyala que "tenia vigilància meteorològica dies abans".

Crítiques a les cimeres contra el canvi climàtic L'investigador del CSIC és escèptic envers les cimeres del clima de Nacions Unides que aquest any se celebra a Bakú, a l'Azerbaidjan. "Hem de tirar el fre de mà l'abans possible: sé que no es farà", pronostica Turiel d'una COP29 on no està previst que hi assisteixin els presidents dels Estats Units, la Xina, l'Índia o Alemanya. Davant una nova presidència de Donald Trump, Turiel alerta que "el risc és que es retiri de l'Acord de París, però l'Acord de París ja és mort".



El científic avisa que l'escenari actual d'emissions de CO₂ pot comportar un augment de la temperatura mitjana del planeta de 3 graus l'any 2100. "No crec que passi perquè no tenim prou combustibles", matisa, però afegeix que amb aquesta tendència gairebé tota la península Ibèrica seria inhabitable. Turiel confia que encara som a temps de revertir el canvi climàtic i rebaixar l'escalfament global a 2 graus per sobre dels nivells preindustrials. "Durant un parell de segles la temperatura pujaria, però més lentament", estima.



