La presencia de rostros conocidos se multiplicó en el décimo programa de MasterChef Celebrity 9 con la presencia de los amigos de nuestros aspirantes. David Bustamante, Lydia Bosch, Jedet, Palomo Spain, Colate Vallejo-Nágera o Susana Díaz entre otros. Cada aspirante recibió la visita de tres amigos y todos ellos hicieron de comensales. Marta Díaz, Agostina Goñi y Joana Pastrana formaron el trío que arropó a Marina Rivers. Pero, ¿cómo se conocieron Marta y sus amigas? Te lo contamos.

La primera en hablar de Marina fue Marta Díaz. La también influencer explicó que conoció a Rivers "yendo a eventos, trabajando juntas en rodajes y demás". También confesó que "está sorprendida para muy bien" con que Marina haya llegado hasta el programa 10: "Cuando nos enteramos de que iba a MasterChef le dije que a tope que hasta donde pueda y me dijo que no que ella iba a ganar". Por su parte Agostina Goñi, que también conoció a Marina a través de las redes sociales, mostró su apoyo incondicional: "La veo ganadora. Siempre le digo que es una super woman. Todo lo que quiere lo consigue".

"Cuando la vi entrar al gimnasio con las uñas..."

Pero si alguien explicó a la perfección la capacidad de sacrificio fue Joana Pastrana, exboxeadora, que entrenó a Marina Rivers para La Velada del Año de Ibai. "Cuando la vi entrar al gimnasio con las uñas le dije '¿No me harás perder el tiempo no?' Me dijo que no. Y me demostró que no". Recordemos que Marina terminó ganando su combate.

Recibir a sus amigas no fue la única gran noticia para Marina en la primera prueba de la noche. Su plato de costillas con salsa de naranja fue uno de los tres mejores y Jordi reconoció el buen hacer de la aspirante: "Aunque le faltaban unos minutos en el horno, están ricas. Y la salsa de naranja no es la barbacoa que buscabas pero está muy bien". Marina agradeció las palabras de los jueces y reconoció que en primera instancia se quejó de los productos que tenía, pero que ella aunque se queje "no para de currar".