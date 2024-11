MasterChef Celebrity 9 | Cifuentes a Inés Hernand: "Solo por conocerte, esto ha merecido la pena"

Quedarse a las puertas de la semifinal de MasterChef Celebrity 9 puede ser un resultado amargo. Pero Cristina Cifuentes ha querido hacer balance de su paso por el programa y viéndolo con perspectiva, la ex política asegura estar "satisfecha" y haber "disfrutado mucho". Cristina colgó el delantal después de intentar elaborar un helado, pero no uno cualquiera: un helado de Jordi Roca. A pesar de todo, a Cifuentes no se le borró la sonrisa de la boca porque para ella participar en MasterChef "ha sido un regalo".

Después de un cocinado complejo, el helado de Cristina no convenció a los jueces. "Hay un terroso que no es agradable. Ha habido dos cosas en tu trabajo: una buena, que es cuando te has ceñido al guion y otro mala, cuando has dejado volar la creatividad", valoró Jordi Cruz. Y Cristina no pudo estar más de acuerdo: "No me fío de mi creatividad". Pero a pesar de todo, la ex presidenta de la Comunidad Madrid terminó satisfecha: "Lo he disfrutado mucho. Estoy feliz de haber llegado hasta aquí".

El mensaje a Inés en su despedida Finalmente, los jueces anunciaron el nombre de Cristina como expulsada del décimo programa. Lejos de poner un mal gesto, Cifuentes se mostró agradecida: "Ha sido un regalo estar aquí, una experiencia brutal. He disfrutado tanto... Me he sentido cuidada y arropada". El mensaje hacia sus compañeros tampoco se hizo esperar: "Son personas muy especiales y los voy a llevar dentro". Pero las mejores palabras se las llevó Inés, como no podía ser de otra manera: "Inés, en serio, aunque solo fuera por haberte conocido esto hubiera merecido la pena. Lo único que quiero es que me sigas permitiendo formar parte de tu vida. Que te quiero y te lo digo de verdad". Inés no tardó en agradecer sus palabras y devolverle los elogios: "Voy a recoger un pensamiento general. Has sido y eres una persona generosa, buena, conciliadora, cariñosa, cuidadora, trabajadora desde el día 1. Muchas gracias por quitar la venda a mucha gente con demostrar lo que eres y lo que vales". Marina Rivers se sumó al agradecimiento: "La vamos a echar de menos todos, su energía es de cohesión, de buen rollo y de complicidad. Ha sido un descubrimiento. Es una buena tía". Precisamente, Cristina confesó que veía a Inés y a Marina en el duelo final: "Quiero ver a mis dos niñas en la final, pero quiero que gane Inés. Tiene un plus de genialidad que si lo sabe explotar bien puede ser la pera".