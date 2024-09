Jaime Palomera envia un missatge als polítics sobre l'habitatge: "Estem en una situació cada cop més insuportable".

El director de l'Àrea d'Habitatge i Ciutat de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona, Jaime Palomera, ha enviat un missatge als dirigents politics després de rebutjar la tramitació de la llei per regular els lloguers de temporada: "Hauran de fer alguna cosa. Estem en una situació cada cop més insuportable. No havia vist res igual". Palomera considera "una autèntica jungla" la situació de l'habitatge i els lloguers de temporada que precaritza les condicions de lloguer: "S'hauria de fer amb l'habitatge el que s'ha fet amb el mercat de treball".

“¿ El missatge de @JaimePalomera als dirigents de Junts després el 'no' a tramitar la llei per regular els lloguers de temporada | @idrabcn



¿¿ "Hauran de fer alguna cosa. Estem en una situació cada cop més insuportable. No havia vist res igual"



¿ https://t.co/MrTxQlnBeM pic.twitter.com/oES1cH6CK1“