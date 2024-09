La Generalitat regularà els usos diferents dels habitatges, com el lloguer de temporada

La Generalitat ha anunciat que regularà els usos diferents dels habitatges, com el lloguer turístic, de temporada o d'habitacions. Un anunci de la consellera d'Habitatge que arriba després el Congrés hagi tombat la proposta per regular els lloguers de temporada i per habitacions.

01.05 min En què consisteix el lloguer de temporada? | Miguel Pelayo

El 'no' de Junts a tramitar la norma ha aixecat polseguera. ERC ha acusat els juntaires de votar "contra la gent" perquè "són de dretes" i perquè "els surt gratis", mentre que el PSOE ha criticat les seves "incongruències" i "excuses". El Sindicat de Llogateres, per la seva part, ha titllat el partit de "mentiders" i ha dit que la decisió condemna els llogaters "a la misèria".

Aquest dimecres, un dia després de la votació, la consellera Sílvia Paneque ha comparegut per primer cop per explicar les línies del Departament per la nova legislatura i ha avisat que el nou executiu català regularà els usos diferents dels habitatges que prioritzi l'accés a un pis "a un preu raonable".

Junts defensa que no ha canviat d'opinió El secretari general de Junts, Jordi Turull, havia avançat aquest dilluns al matí en una entrevista al Cafè d'Idees que el grup parlamentari s’abstindria en la votació de la proposició de llei. Però els "canvis d'altres partits", ha justificat Turull, han fet que l'escenari canviï. Per això, defensa que Junts no ha "canviat d'opinió". “🔴 @jorditurull avança que @JuntsXCat s'abstindrà en l'admissió a tràmit de la llei per regular el lloguer de temporada "pel fons i per les formes"



🗣️ "Té un sentit de la propietat que no havia vist mai, de manera que la criminalitza"



📲 https://t.co/MrTxQlnBeM pic.twitter.com/BajCFcvzeF“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) September 17, 2024 “Junts no serà partit que faciliti una llei que envaeix competències a Catalunya. Saben que és una línia vermella”, ha avisat Turull. “És una llei que lluny de solucionar el problema, l’agreuja”, ha afegit. En la mateixa línia s'ha expressat la portaveu del partit al Congrés, Míriam Nogueras, qui ha obert la porta a "seure a parlar" si es presenta una altra proposta sobre aquesta qüestió, ja que considera "urgent" regular els lloguers.