El "no" de Junts a regular el lloguer de temporada aixeca polseguera

La decisió d'última hora de Junts de votar en contra i, per tant, tombar la llei de regulació de lloguer de temporada al Congrés, continua aixecant polseguera. La Moncloa relativitza el "no" dels de Puigdemont, però els socis d'investidura retreuen aquest canvi de parer que deixa en evidència el poc marge del Govern de coalició.

En una entrevista al Cafè d'Idees, el diputat de Sumar i primer secretari de la mesa del Congrés, Gerardo Pisarello, ha acusat Junts de "votar com votava l'antiga Convergència". "No sé on anava adreçat el missatge que va voler llançar Junts", ha admès Pisarello qui confiava que Junts tindria "sensibilitat" per permetre la discussió de la regulació del lloguer de temporada.

Pisarello lamenta les "conseqüències" del "canvi" de Junts en la regulació del lloguer de temporada: "Qui està celebrant avui són els grans especuladors i les grans immobiliàries".

La portaveu del Govern i consellera de Territori, Habitatge i de Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha afirmat aquest dimecres que veu com "un cop duríssim i inexcusable" que ahir el Congrés tombés la regulació dels lloguers de temporada i d'habitacions.

“Paneque veu "duríssim i inexcusable" que el Congrés tombés la regulació del lloguer de temporada | @RTVECatalunya | @RTVECatalunya



📲 MINUT A MINUT: https://t.co/XDPUMgNZrQ pic.twitter.com/EAQSAvivfM“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) September 18, 2024

La consellera del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha avisat que el nou executiu català regularà els usos diferents dels habitatges que prioritzi l'accés a un pis "a un preu raonable".

Una visió totalment oposada des dels diputats de Junts. Míriam Nogueras, la portaveu al Congrés de la formació, ha tornat a advertir aquest dimecres que si el govern espanyol "no compleix amb Junts" no disposarà dels seus set vots indispensables per confirmar majoria al Congrés. "Nosaltres negociem peça a peça, i si no compleixen no hi ha vots" apunten fonts de Junts.

I el portaveu d'ERC, Gabriel Rufián, ha aprofitat la sessió de control d'aquest dimecres per advertir el president espanyol que "s'està formant un bloc de dretes de PP, Vox i Junts que segurament portarà Feijóo a la Moncloa".