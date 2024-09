Ángela Fernández: "La radio te atrapa y no puedes salir"

Ángela Fernández es la nueva presentadora de Podría ser peor, programa que se puede escuchar a partir de la medianoche en Radio Nacional.

Una chica extremadamente risueña, de esas que transmite buen rollo y alegría es una definición, en pocas palabras, de lo que es Ángela Fernández como compañera. En esta entrevista tratamos de conocer más a esta periodista murciana que, junto a su "equipo chulísimo", viene a revolucionar las noches de RNE.

Ángela Fernández: "Tengo un equipazo detrás y me siento súper segura con ellos"

Cuando la opción de tener su propio programa se posó sobre su mesa la invadió un sentimiento de responsabilidad pero no sintió miedo ni pánico por ello. Ángela cuenta que han trabajado muy duro durante este tiempo para elaborar un programa de calidad "porque sabemos que es una oportunidad para nosotros y queremos hacerlo bien".

El tiempo pasa volando y para Ángela, así ha sido este arranque de temporada: "somos un grupo que funciona muy bien junto. Tengo un equipazo detrás y me siento súper segura con ellos y eso hace que todo funcione muy fácil , como cuando organizas una quedada con tus amigos y os vais el fin de semana por ahí y no os habéis dado ni cuenta de que ha pasado súper rápido".

¿Fue el periodismo siempre su primera opción? ¿Y la radio?

Su afición por Mafalda la llevó a plantearse estudiar derecho pero su vocación desde niña terminó de decidir, y el tiempo la acabó dando la razón. «Siempre me decían: "¿por qué quieres estudiar periodismo?" Y siempre decía: "es que creo que es lo único que se me va a dar bien, lo demás se me va a dar todo mal. Así que quiero que mi vida sea fácil", cuenta sobre su profesión.

Ella misma cuenta que se visualizaba como periodista escribiendo en algún diario, como así hizo, y también en televisión, medio en el que también trabajó. Su inclusión en la radio se fue dando con el tiempo pero acabó enamorada de ella: "la radio de repente te atrapa y no puedes salir. Se convierte en tóxico, que te atrapa y ya está, ya no puedes dejar de hacerlo. Te engancha sobre todo por los oyentes, la culpa la tienen los oyentes porque es verdad que dan un cariño y un feedback tan cercano que eso no lo tiene ningún otro sitio".