Países Bajos - Inglaterra: Hora y dónde ver en TV gratis el partido de Semifinales de la Eurocopa 2024

El miércoles 10 de julio a las 21:00 horas (hora peninsular), Países Bajos e Inglaterra se enfrentan en las Semifinales de la Eurocopa 2024 en el BVB Stadion Dortmund de la ciudad alemana de Dortmund. La última vez que se vieron las caras sobre el terreno de juego, los neerlandeses golearon a los ingleses (3-1) en la edición de 2018-2019 de la UEFA Nations League.

La orange se enfrentó a la Turquía de Arda Güler en uno de los partidos más emocionantes de los cuartos de final. Aunque los otomanos se adelantaron en el primer tiempo con un gol de Akaydin con asistencia de Güler, los de Ronald Koeman lograron remontar y conseguir su billete en Alemania 2024. Turquía abrió el marcador a los 35 minutos del inicio, consiguiendo irse al descanso con un 1-0. En la reanudación, Países Bajos entró a por todas, con un objetivo claro: pasar a la siguiente fase de la competición. En el minuto 70 llegó la diana de De Vrij y cinco minutos más tarde apareció el gol de la victoria: aunque al principio parecía que era obra de Gakpo, se le atribuyó al turco Müldür, en propia puerta.

06.53 min Países Bajos- Turquía: resumen | Eurocopa 2024 - Cuartos

Como en los octavos, The Three Lions no tuvo nada fácil lograr su billete para la semifinal. Las penas máximas le otorgaron continuar en la cita alemana, tras empatar por 1-1 ante Suiza. Sin apenas oportunidades de gol ni en la primera parte ni en parte de la segunda, la Nati sorprendió a Inglaterra en el minuto 75. Embolo marcó y la grada, repleta de aficionados de la selección helvética, enloqueció. Sin embargo, los de Southgate no estaban dispuestos a decir adiós a la Eurocopa y, cinco minutos después, Saka anotó, poniendo el 1-1 en el marcador. Como ya pasó en otros partidos de cuartos de final jugados, los de España-Alemania y Portugal-Francia, también ingleses y suizos se fueron a la prórroga. Ninguna de las selecciones logró deshacer el empate. Los penaltis, con parada de Pickford al disparo de Akanji, llevaron a Inglaterra a la semifinal.

07.29 min Inglaterra - Suiza: resumen | Eurocopa 2024 - Cuartos

La última vez que estas dos selecciones se vieron las caras sobre el terreno de fuero fue en la UEFA Nations League de 2018-19. Aquel 7 de julio de 2019, Países Bajos goleó a Inglaterra, a pesar del dominio de los de Harry Kane y el gol de Rashford en el 32'. El cuadro de la orange reaccionó en la segunda parte para forzar una prórroga de la mano de De Ligt. En el tiempo de añadido, los neerlandeses consiguieron su pase a la final con las dianas de Walker en propia puerta y de Promes.