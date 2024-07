'4 estrellas' | Avance del capítulo 218: “Pasatiempos”

La noticia más esperada ha llegado a 4 estrellas con el embarazo de Menchu, pero otros protagonistas no viven un momento tan feliz.

Bea y Álex no consiguen pasar página y dejar de lado lo que sienten el uno por el otro, pese a ser conscientes de que el suyo es un amor imposible. Y las Vázquez siguen intentando plantar cara a Armando, que, aunque asegura haber llegado a Vera del Rey en son de paz y con intención de invertir, mantiene un reverso tenebroso que levanta muchas sospechas.

La guerra contra Armando

La labor de las hackers de Vera del Rey no ha terminado, y la batalla contra Armando continúa. El poderoso empresario mexicano descubrió lo que intentaban hacer Blanca, su ex mujer, Rita y Marifrán. Pero lo cierto es que aún guardan un as en la manga para hacerle caer, aunque Armando venderá cara su derrota y está dispuesto a llegar hasta el final. ¿Encontrarán algún motivo para inculparle? ¿Pagarán las consecuencias de sus actos?