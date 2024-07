Benidorm Fest 2025: RTVE desvela los nombres de los asesores para la cuarta edición

Beatriz Luengo, Tony Sanchez-Ohlsson, Pablo Cebrián y Rayden, artistas, productores y compositores de reconocido prestigio en España, son los asesores musicales de RTVE para el Festival de la Canción 2025 que se celebrará en Suiza. Los expertos, con perfiles profesionales muy diferentes, colaborarán con el grupo de trabajo de Eurovisión para seleccionar las mejores propuestas que participarán en el Benidorm Fest 2025.

Entre las novedades se encuentra la ganadora de dos Grammy Latino, Beatriz Luengo. La madrileña se estrenó el año pasado como jurado de la pasada edición y también la portavoz. La artista, protagonista de la conocida serie Un paso adelante, tiene una sólida carrera no solo en España sino también en Estados Unidos y Latinoamérica. Vamos a conocerlos un poco más:

El Benidorm Fest 2025: toma nota de las fechas

No queda nada para volver a vibrar con el Benidorm Fest, la preselección que sirve para escoger al representante de España en Eurovisión. Este año, la cuarta edición se celebrará el 28 y 30 de enero, las semifinales, y la gran final el 1 de febrero. Esta edición cuenta con una gran novedad: ya no se revelarán las puntuaciones obtenidas por los artistas en las dos semifinales, sino que solo se conocerán los nombres de los artistas que lucharán por el micrófono de bronce. La directora de Comunicación y Participación de RTVE, María Eizaguirre ha reconocido en la rueda de prensa de presentación que esta era “una de las grandes peticiones para que el concurso transcurriese de la forma más limpia posible. Queremos dar más igualdad a los artistas de cara a la final”. Según Ana María Bordas, codirectora del certamen alicantino, también se tiene que asegurar “que las galas no pierdan emoción. Lo vamos a intentar y ya estamos trabajando en ello”.

Como el año pasado, el codirector de la cita, César Vallejo ha puesto en valor que RTVE vaya a llevar a cabo de nuevo el campamento de composición para artistas, una manera de unir a compositores internacionales con compositores españoles junto a editoras y discográficas: “Este año va a haber más de un campamento y estamos teniendo mucha más conexión con discográficas y sellos de distribución”. Además, el festival se retransmitirá en ultra alta definición (UHD) como ha anunciado el director de Estudios y Medios Técnicos, José Luis Muñiz y que habrá una colaboración del Benidorm Fest con el prestigioso Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar.