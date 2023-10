La vuelta al cole de RTVE Play llega con muchas novedades, estrenos y series de ficción de producción propia. Pilar Rubio estará al frente del sorprendente talent show Make Up Stars, no será el único rostro conocido que aterrice en la plataforma. Marc Giró, el carismático presentador de la televisión aterriza con su Latexou. Además, vuelve la esperada segunda temporada de Ser o no Ser, la serie que catapultó a la fama a Ander Puig. La plataforma de streaming de la cadena no ha dejado de aumentar su audiencia en lo que va de año. El consumo de la televisión ha cambiado y RTVE apuesta por reforzar y crear nuevos contenidos adaptados al mundo digital.

La gastronomía también se cuela en la nueva temporada de RTVE Play con el espacio presentado por la ganadora de MasterChef 10, Mari Lo: Cocina, producto y naturaleza. Un espacio culinario e íntimo en el que la chef nos abre las puertas de su casa para dar a conocer su cocina y parte de su vida con invitados muy especial. Además, también llegan dos nuevas series documentales con Caso Malaya: Operación secreta y Operación Brooklyn, que se estrenarán este otoño. La mirada al futuro y a todo lo que está por llegar en materia de Inteligencia Artificial llegará a través de un ambicioso proyecto: Alter Ego.

A continuación te contamos estas y otras novedades con más detalle:

SER O NO SER (11 octubre) Es una de las series más aclamadas y reconocidas de la plataforma y vuelve con una segunda temporada. La comedia romántica que estrenó Playz en 2022, el canal digital juvenil de la televisión pública, y nominada a Mejor Serie de Habla Hispana en los GLAAD Awards. Ander Puig (Élite) volverá a interpretar Joel, un adolescente trans de 17 años que sueña con convertirse en un gran intérprete al tiempo que se enfrenta a los retos emocionales y físicos de su transición. En esta temporda, además hay nuevas incorporaciones, como la de la actriz Alicia Falcó, que este año debutaba en el cine con la película Las buenas compañías.

ESTO NO ES SUECIA Esto no es Suecia, la serie de RTVE Play creada por Aina Clotet y Sergi Cameron. La serie es la primera ficción original de la plataforma RTVE Play, que inicia con este proyecto una línea de producción de ficción corta pensada para un público joven, adulto y urbano, principal usuario de las OTT. Para educar a sus hijas desde un lugar más auténtico y lejos de sus respectivas y dolorosas infancias, Mariana y Samuel se van a vivir a un barrio de montaña de Barcelona, donde encuentran una comunidad de gente con las mismas aspiraciones. Pero, cuando una tragedia sacude el barrio, desmontando su ideal, sus certezas empiezan a tambalearse y el miedo se instala en la pareja, acercándose peligrosamente a todo lo que intentaban huir. Aina Clotet en 'Esto no es Suecia' RTVE PLAY

MAKE UP STARS El gran formato de entretenimiento y contenido estrella de RTVE Play. Es un talent muy vistoso, entretenido y atractivo sobre maquillaje presentado por Pilar Rubio. A ella se suman dos destacadas figuras de la industria del maquillaje que serán jurados permanentes durante los seis capítulos de los que estará compuesto Make up stars: David Molina, maquillador internacionalmente reconocido por sus colaboraciones en Dior, Versace o Givenchy entre muchas otras marcas, y Camila Redondo, diseñadora e influencer, que es una de las voces más influyentes en el mundo de la belleza y el maquillaje online. El concurso aspira a descubrir a los maquilladores 360º del futuro, talentos que se convertirán en referentes del maquillaje y la belleza, destacando la importancia del maquillaje como forma de expresión artística y siempre potenciando el talento de los participantes.

LATEXOU (9 octubre) El programa de Marc Giró aterriza en Play con el mismo tono de entrevistas distendidas y divertidas. Giró continuará presentando el espacio que venía presentando en RTVE Catalunya, pero desde la plataforma y en castellano. Giró realizará entrevistas a diversos personajes públicos relevantes de la cultura y de la sociedad, además de contar con la actuación de una banda en directo.

MARÍA LO, PRODUCTO Y NATURALEZA La ganadora de MasterChef 10 nos abre las puertas de su casa. Cocina cuidada, sabrosa, de aprovechamiento, respetuosa con las tradiciones, con materias primas de calidad y productos de próximidad. Así es la cocina de María Lo: cocina, producto y naturaleza, ya disponible -gratis y online- en RTVE Play. La chef nos cuenta también aspectos importantes de su vida, que nos permitirá conocerla mejor. A lo largo de 13 capítulos, cada viernes, podemos disfrutar de ver a María Lo cocinando entre amigos algunas de sus recetas más icónicas. ¿Qué recetas nos va a preparar? ¿Apuesta más por el dulce o salado? ¿De dónde le vienen las influencias asiáticas en su cocina? ¿Cómo aplica la creatividad en la cocina?

ALTER EGO La inteligencia invisible es una serie documental presentada por Almudena Ariza y Carles Tamayo donde se aborda el presente y el futuro de la Inteligencia Artificial. Dirigido por Beatriz Pérez de Vargas se trata de un nuevo original de RTVE Play. La mayor revolución tecnológica de la humanidad que implicará cambios trascendentes en nuestra forma de vivir. El programa analiza dos formas de ver el futuro a través de los testimonios de los mayores expertos en IA a nivel mundial. Una visión blanca, utópica, donde todos nuestros problemas sean resueltos… y otra oscura y distópica, casi apocalíctica. Durante 3 episodios, vamos a enfrentar estas dos líneas de pensamiento y tratar de buscar un punto de encuentro.

MALAYA: OPERACIÓN SECRETA En los casos de corrupción más flagrantes, es habitual ver frente a los juzgados manifestaciones contra acusados de corrupción, robo y fraude fiscal. Pero hay lugares diferentes. Marbella era uno de ellos. Allí las protestas que se agolpaban a las puertas de las audiencias iban en contra de los jueces. Ocurrió con el famoso Caso Malaya, la mayor operación contra la corrupción política y urbanística jamás desarrollada en España y una de más mediáticas de los últimos años. Sobre ella pone el foco la serie documental Malaya. Operación secreta, el nuevo original de RTVE Play, producida por RTVE en colaboración con Atlantia Media. Así es 'Malaya. Operación secreta', el nuevo original de RTVE Play: Sinopsis, tráiler...

OPERACIÓN BROOKLYN (27 de septiembre) La nueva serie documental ya tiene fecha de estreno, el próximo 27 de septiembre. Operación Brooklyn es el primer documental que investiga minuciosamente el suceso más insólito del espacio aéreo ocurrido en España. También conocido como el caso de la “patera aérea”, los hechos tuvieron lugar a finales del 2021. Un vuelo de la compañía Air Arabia despegó desde Casablanca con dirección a Estambul, pero en mitad del viaje, el avión tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en Palma de Mallorca. Tras pisar suelo español, 22migrantes escaparon corriendo y sembrando el caos en las pistas de despegue. Es un suceso nunca antes visto que se hace mediático rápidamente. 02.20 min 'Operación Brooklyn': tráiler, estreno y sinopsis

AQUÍ ME BAJO De reciente estreno, este vídeopodcast presentado por Paula García y Sara Giró. Playz estrena Aquí me bajo, un nuevo videopodcast (por si había pocos) en el que el rigor periodístico brilla por su ausencia, pero las risas están aseguradas (o tampoco). Tres cosas hay en la vida: salud, dinero y amor; temas (entre otros) de los que se hablará en el programa. Playz estrena 'Aquí me bajo', el nuevo videopodcast que nadie había pedido

EL EVENTO DEL AÑO: LOS LATIN GRAMMY El gran contenido de noviembre serán los Premios Latin Grammy y para arroparlo tendremos varios contenidos musicales. Uno es la nueva temporada de Mixtape, de Playz. En su primera temporada contamos con figuras como Rosalía. Los Grammy Latinos 2023 se celebrarán en Sevilla el 16 de noviembre en el Palacio de Congresos y Exposiciones, según ha confirmado la Academia Latina de la Grabación. El pasado 22 de febrero ya se había anunciado que la ceremonia, que por primera vez viaja fuera de EE.UU., tendría lugar en una ciudad andaluza. Los Grammy Latinos implican también varios eventos de la llamada 'Semana Latin Grammy', del 12 al 16 de noviembre, todos en la capital andaluza. La retransmisión será producida por TelevisaUnivision en colaboración con RTVE. Los Grammy Latinos 2023 se celebrarán en Sevilla el 16 de noviembre