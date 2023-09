Entrevista

Cocina cuidada, sabrosa, de aprovechamiento, respetuosa con las tradiciones, con materias primas de calidad y productos de próximidad. Pero también cocina de recuerdos, preparada con amigos entre charlas y risas, disfrutando de cocinar con tiempo y con amor en un ambiente relajado. Así es la cocina de María Lo, ganadora de Masterchef 10, que veremos en su nuevo programa Lo: cocina, producto y naturaleza, disponible -gratis y online- en RTVE Play.

La chef nos abre las puertas de su casa para compartir con los espectadores su universo gastronómico y mostrarnos también aspectos importantes de su vida, que nos permitirá conocerla mejor. A lo largo de 13 capítulos, cada viernes, podemos disfrutar de ver a María Lo cocinando entre amigos algunas de sus recetas más icónicas.

¿Qué recetas nos va a preparar? ¿Apuesta más por el dulce o salado? ¿De dónde le vienen las influencias asiáticas en su cocina? ¿Cómo aplica la creatividad en la cocina?

PREGUNTA: ¿Qué va a encontrar el espectador en tu programa de cocina?

RESPUESTA: Un programa de cocina con recetas hechas con mucho amor, con invitados maravillosos con los que charlo mientras cocinamos. Algunos cocinan mejor, otros peor, y comemos, esto lo hacen bien todos. Personas genuinas y espontáneas con las que comparto experiencias, vivencias y partes íntimas tanto de ellos/as como mías muy bonitas. Un programa muy cercano, agradable, con platos con los que me siento muy identificada y que os acercan más a mi tipo de cocina y con muchas risas y buen rollo, que eso no debe faltar nunca y donde me conoceréis un poquito más de una manera muy natural.

P: ¿Cómo es todo tu universo culinario? ¿Qué no puede faltar?

R: Para mí y siempre es algo que he llevado por bandera, lo fundamental en la cocina es tener una buenísima materia prima, cuidada y mimada desde el inicio hasta el fin. Trabajar lo máximo posible con producto de temporada, que ya no sólo es importantísimo para preservar y cuidar el medio ambiente, sino que además son alimentos que están en el estado óptimo de consumo, por su sabor y textura.

La chef María Lo nos invita a entrar en su casa y su universo gastronómico en el nuevo programa de cocina "Lo: cocina, naturaleza y producto". RTVE

Otro de los pilares fundamentales en mi cocina es la tradición, conocerla y respetarla. Aquí, para mí, diría que está implícito el sabor, esos guisos, platos de chup chup a los que nuestras abuelas, madres (y algún que otro padre jeje) dedicaban todo su tiempo y su amor.

P: A lo largo de 13 programas has cocinado con muchos invitados diferentes. ¿cómo han sido esas charlas entre fogones?

R: La oportunidad de haber conocido a personas maravillosas y compartir charlas bonitas e íntimas con ellos/as desde su experiencia tanto en lo personal como en lo laboral, ha sido algo maravilloso. Por otro lado, he tenido también la oportunidad de poder compartir con personas súper importantes que están en mi vida algún que otro capítulo y para mí no puede haber mejor regalo que inmortalizar esto haciendo lo que más me gusta con la gente que más quiero.

Samantha Hudson ofrece su talento como pinche a la chef María Lo. RTVE

Además, algo que me ha hecho mucha gracia es ver que no todo el mundo está hecho para la cocina, que puede gustar más o puede gustar menos (alguno no sabía casi ni pelar una zanahoria), pero ¡oye! Algo hemos tenido en común todos y es que a toooodo el mundo le encanta comer bien y rico! (no son listos “ni ná”).

P: En uno de los programas defines la cocina como un acto de amor: ¿Qué significa esta idea para ti?

R: Siempre he contado que mi pasión por la cocina viene por un lado por mi familia, por parte de madre. Todas mis tías cocinan súper bien y desde bien pequeñita hemos compartido las reuniones de familia alrededor de una mesa llena de platos cocinados y hechos por ellas con todo su amor. Por otro lado por mi padre, al que le encantaba cocinar, probar, dedicarle tiempo... Le encanta enseñarme cuáles eran las partes más buenas de cada pescado, carne y cómo cocinarlas, siempre me daba de probar lo más rico. Me decía que las buenas salsas cocinadas con tiempo y con buena materia prima son de las cosas más importantes que hay en la cocina así como el sabor de los platos.

Yo recuerdo esto con mucho cariño de pequeña porque veía que lo que mi padre hacía era darme lo que para él era lo mejor de cada cosa y quería que yo experimentase esas mismas sensaciones bonitas. Yo creo que no hay acto de amor más bonito que compartir lo que más nos gusta.

P: Háblame de las recetas que has seleccionado para esta primera temporada de ‘Lo; cocina, producto y naturaleza’. ¿Cómo son?

R: He querido hacer un repertorio de recetas que se acerque más al estilo de cocina que tengo. Una mezcla entre platos más tradicionales y otros, donde los sabores de la tradición están súper presentes, pero tienen un toque diferente. En algún capítulo también salen recetas de mi padre, platos chinos (quizás un poco occidentalizados) que me hacía de pequeña. Para mí era muy importante enseñar esa parte de mis raíces chinas y cómo aparecen en mi tipo de cocina.

Suquet, rodaballo a la bilbaína, croquetas de carrillera, tarta de queso o el brioche de calamar son algunas de las recetas icónicas que cocinará María Lo. RTVE

P: ¿Podemos hacerlas nosotros también en casa?

R: ¡Claaaro que podéis hacerlas en casa! Por un lado están los 13 capítulos con todas sus recetas e invitados que saldrán en RTVE Play cada viernes a partir del viernes 8 de septiembre. Que como siempre digo, tener algo visual siempre ayuda mucho a la hora de cocinar. Pero es que además tenéis todo el paso a paso con todos los ingredientes en la web de Cocina de RTVE, además de algún que otro truco que doy.

P: Cómo te sientes después de haber hecho el año de formación en el Basque Culinary Center, donde has estudiado técnica, producto y creatividad ¿Has sufrido tanto como en MasterChef?

R: La verdad que siempre mi sueño fue estudiar en el Basque Culinary Center. El máster me pareció lo más. Increíble el equipo formativo que tienen, las instalaciones y los recursos. Me sirvió muchísimo para obviamente seguir formándome y para afianzar muchos conocimientos gastronómicos. Quizás sufrí un poco porque estuve compaginando el máster con mi trabajo en redes sociales. Antes de empezar en esto, pensaba que lo de crear contenido no podía ser tan difícil y ¡madre mía! Yo no he trabajado más en mi vida (y mira que he trabajado horas).

No diría que sufrí mientras estudiaba en el BCC ni en Masterchef aunque tuve días intensos en ambas experiencias. Como siempre digo: sarna con gusto no pica, jaja.

P. Déjanos hacerte un par de preguntas fáciles y breves para conocerte mejor. ¿Un recuerdo de infancia asociado a la cocina?

R: El plato de montaña de macarrones con litros de tomate frito de bote. Me encantaba.

P: ¿En la cocina eres más de improvisar o de respetar la técnica? ¿Cómo aplicas la creatividad en los fogones?

R: Para mí, es un mix de las dos. Creo que es fundamental tener un entendimiento técnico y dedicar tiempo al estudio de la química en la cocina porque esto ayuda a la creatividad. Por otro lado, y muy importante, dar espacio a la improvisación y hacer caso a nuestra intuición, porque creo que eso es lo que nos hace que nos diferenciemos unos de otros.

P: Una virtud y un defecto en la cocina.

R: Virtud: Controlar muy bien los tiempos en la cocina, hace que pueda estar haciendo muchas cosas a la vez y no la líe parda. Defecto: Soy un poco mandona y controladora porque me gustan las cosas a mi manera, lo reconozco.

P: ¿Hay algún plato que se te resista y te cuesta pillarle el punto?

R: Diría que los currys no son mi fuerte, puede ser también que no les haya dedicado mucho tiempo. Ojo, que igual ahora me pongo a muerte con los currys y por cabezona me salen.

P: ¿Comida favorita del día?

R: Uy, qué difícil. Es que me gusta todo mucho. Me resulta más fácil decir un ingrediente favorito: el huevo es lo más. Sirve “pa’ to”.

P: ¿Un desayuno ideal?

R: A mí unos huevos benedictinos con salsa holandesa, bacon y un quesito que funda, soy feliz.

P: ¿Tienes alguna receta referida que te guste cocinar especialmente o degustar?

R: Me encanta hacer guisos. El rabo de toro o carrilleras (y luego hacer croquetas), las tortillitas de camarones y ¡la pasta carbonara!

P: ¿Eres más de dulce o de salado?

R: Soy más de salado. Aunque he de decir que cada vez me gusta más el dulce. El acabar una buena comida con un poquito de algo dulce se está convirtiendo en un imprescindible.

P: ¿Un postre al que no te puedes resistir?

R: Más que postre diría que no me puedo resistir a cualquier pieza de bollería artesana francesa. Veáse: croissants de mantequilla de estos bien hojaldrados o un buen pain au chocolat o cosas así. Me flipan.

P: En tú cocina que no puede faltar nunca ...

R: En mi cocina no puede faltar de nada y que se lo pregunten a mi novia, que está todo el día echándome bronca 'con amor', diciéndome que como siga comprándome gadgets para cada cosa, acabaremos no cabiendo en casa. Pero como utensilios, mis cuchitos, todos ellos. Ingredientes, los huevos frescos y si hablamos de especias: laurel, romero, tomillo…

*Cada viernes podemos disfrutar de un nuevo capítulo en la plataforma de vídeos RTVE Play. Además, las recetas del programa estarán disponibles al detalle en el portal de Cocina de RTVE: rtve.es/cocina