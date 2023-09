RTVE Play: Estrenos de la nueva temporada 2023-24

La vuelta al cole de RTVE Play llega con muchas novedades, estrenos y series de ficción de producción propia. Pilar Rubio estará al frente del sorprendente talent show Make Up Stars, no será el único rostro conocido que aterrice en la plataforma. Marc Giró, el carismático presentador de la televisión aterriza con su Latexou. Además, vuelve la esperada segunda temporada de Ser o no Ser, la serie que catapultó a la fama a Ander Puig. La plataforma de streaming de la cadena no ha dejado de aumentar en lo que va de año. El consumo de la televisión ha cambiado y RTVE apuesta por reforzar y crear nuevos contenidos adaptados al mundo digital.