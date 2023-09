Es imposible no haber escuchado hablar de María Jiménez, una cantante de su talla está en boca de todos con canciones tan míticas como "Se acabó" o "La lista de la compra", pero su éxito no surgió de la noche a la mañana. Jiménez tuvo que hacer frente a unos primeros años muy difíciles en los que parecía que no tenía hueco en el panorama musical, sin embargo la sevillana luchó hasta conseguir su sueño y triunfar sobre los escenarios, así lo mostró Lazos de Sangre en el documental con el que el programa homenajeó a la artista.

Autodidacta y adelantada a su tiempo María Jiménez fue transgresora, una gran defensora de la nueva copla y atemporal. Era una artista hecha a sí misma, nunca recibió clases de baile ni de canto y, por eso, ella siempre consideró su trabajo en los tablaos flamencos como su verdadera escuela. Un lugar en el que pudo aprender la mejor forma posible, repitiendo, a base de ensayos y esfuerzo. Dejó su trabajo como limpiadora para comenzar a bailar en los tablaos de Sevilla en los que coincidió con Raimundo Amador. El músico reconoce que era un trabajo en el que "casi no les pagaban, pero en el que aprendían mucho", pero cuando estás empezando eso es casi lo que más importa: trabajar y aprender. 02.15 min Lazos de sangre - María Jiménez, resumen de su vida María Jiménez tuvo que hacer muchos sacrificios para llegar a ser la mujer que hoy conocemos, como dice Ángel Antonio Herrera, la actriz tampoco ha negado nunca que "a veces tuvo que acostarse con gente para sacar adelante alguno de sus primeros proyectos".