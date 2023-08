El plátano es la segunda fruta más consumida en España, tal vez porque su forma y sus características nutricionales lo convierten en un gran aliado en varios contextos. Es una gran fruta que llevar con nosotros fuera de casa porque, aunque lo pelemos, apenas mancha. También es ideal para comerlo entre horas porque que es muy saciante y, por lo tanto, se convierte en un tentempié muy saludable: no engorda y no está contraindicado para personas con obesidad o diabes. Sus propiedades nos aportan muchos beneficios diferentes: por ejemplo, es perfecto para consumirlo antes de hacer deporte, ya que su gran nivel glucémico libera mucha energía durante el entrenamiento. Y aunque no lo parezca, porque es la fruta que menos porcentaje de agua tiene, también nos ayuda a mantenernos hidratados: es un alimento muy rico en potasio.

Aunque hay diferentes tipos, no hay duda de que el que mejor reputación tiene en España es el famoso plátano de Canarias, que pertenece a la variedad Cavendish. Se cultiva en todas las islas, excepto en Lanzarote y Fuerteventura, porque las condiciones del suelo no son adecuadas para su plantación. El color de su piel varía: desde el verde, en el momento de su recolección, hasta el amarillo en el momento óptimo de consumición, y se caracteriza además por sus pequeñas motas negras, porque si no las tiene, no es de Canarias.

Nunca mejor dicho eso de que "para gustos, colores", porque si algo es cierto es que cada uno tiene su punto de maduración favorito del plátano, que se reconoce por el color: si vemos que su piel comienza a ponerse negra, es que ha llegado al punto de maduración completa. Para retrasar el proceso lo máximo posible, es mejor dejarlo fuera de la nevera: el frío, en contra de lo que pueda parecer, puede acelerar el proceso. A veces no sabemos qué hacer con los que se nos han puesto un poquito más dulces y marrones de lo deseado...

¡Pues lo más sencillo es hacer bizcocho! El plátano es el ingrediente perfecto para dar sabor a todo tipo de repostería y lo mismo nos anima panes que magdalenas. Te dejamos una receta para que no vuelvas a tirar ningún plátano.

Ingredientes

3 huevos

100g azúcar moreno

25g azúcar blanco

3 plátanos maduros

150g harina

15g levadura en polvo (un sobre)

50g aceite de oliva virgen extra

Caramelo salado (opcional)

Avellanas (opcional)

Mantequilla (opcional) Incorporamos el huevo en los azúcares Incorporamos el plátano triturado y seguimos batiendo Incorporamos la harina y el polvo para hornear Incorporamos el aceite de oliva y mezclamos bien Al horno 40 minutos aproximadamente, hasta que si lo pinchamos con un palillo este salga limpio Decorar con caramelo salado fundido, plátano natural confitado en mantequilla y avellanas (opcional)