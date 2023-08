Estat dels embassaments: les reserves actuals estan al 28 %

El juliol ha estat un mes de poca pluja i això ha provocat que el nivell dels pantans disminueix. Els de les conques de l'Ebre estan al 47 % de capacitat, lluny del 55 % d'ara fa un any i els de les conques internes estan al 28 % de capacitat, quan fa un any superaven el 43 %.

Darnius Boadella, Siurana i Riudecanyes, els pitjors

De fet, el pantà de Darnius Boadella, està al 21,04 % de la seva capacitat total, uns nivells que no s'havien vist des de, com a mínim, l'any 2000. Una situació molt semblant a la que pateix Riudecanyes, que té un nivell del 5,25 %. És més, el de Siurana, no registrava un nivell tan baix des de fa 23 anys, amb un 5,8 % d'aigua al pantà.

Darnius, Riudecanyes i Siurana estan en mínims històrics, seguits del pantà de Sau, que va tocar fons a mitjans d'abril amb un 6,5 %, quan va acabar la transferència de cabal cap a Susqueda per garantir la qualitat de l'aigua.

01.09 min Sau comença a buidar de peixos el pantà | Marga Esparza

Susqueda es troba al 28,38%, el nivell més baix des de la sequera del 2008, mentre que La Baells registra un 36,03% d'aigua, uns deu punts més que a la primavera. La Llosa del Cavall es manté just per sobre del 25,65 %, un valor similar a la resta d'aquest any, mentre que Sant Ponç està en el 37,87 %, deu punts més que el maig.

Entre els pantans gestionats per la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre que se situen a Catalunya, només n'hi ha tres amb un nivell d'aigua inferior al 50%: el de Guiamets, a un 5,57% de la seva capacitat total, i el de Rialb, al 19,17%; i Canelles 13,83 %.

Estiu és sinònim de turisme i amb una situació de sequera com la que patim cal seguir prenent mesures.