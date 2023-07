Versionar un tema de Prince la catapultó a la fama. En 1990, una joven irlandesa llegó al número 1 de la listas de éxitos con "Nothing Compares 2 U" que arrasó en todo el mundo. Ella era Sinéad O'Connor. Principalmente, el icono estadounidense escribió el tema para su propia banda, The Family, pero fue la artista la que consiguió que el tema se escuchase en todo el mundo. Este miércoles 26 de julio, Sinead falleció a los 56 años, 18 meses más tarde de la repentina muerte de su hijo.

O'Connor regrabó la canción con nuevos arreglos instrumentales y la incluyó en su segundo álbuim Do not want what I haven't got. En su interpretación, la irlandesa expresó la devastación que significó para ella la perdida de su madre, que falleció en un accidente de automovilismo en 1985. En el videoclip de "Nothing Compares 2 U" se muestra en primer plano el rosto de la cantante reflejando la ira y la melancolía de la letra mientras la interpreta. Además de aparecer el parque Parc de Saint-Cloud de París, al final de la producción vemos como caen dos lágrimas de los ojos de Sinéad, por el recuerdo de su progenitora.

Con aquel videoclip, la cantante irlandesa consiguió tres estatuillas en los MTV Video Music Awards de 1990: mejor vídeo del año, siendo la primera mujer en lograrlo; mejor vídeo femenino y mejor vídeo post-moderno. También fue nominada a las categorías de mejor video revelación, elecciíon del público y elección internacional del público.

Letra de "Nothing Compares 2 U"

It's been seven hours and 15 days

Since you took your love away

I go out every night and sleep all day

Since you took your love away

Since you been gone, I can do whatever I want

I can see whomever I choose

I can eat my dinner in a fancy restaurant

But nothing

I said nothing can take away these blues

'Cause nothing compares

Nothing compares to you

It's been so lonely without you here

Like a bird without a song

Nothing can stop these lonely tears from falling

Tell me baby, where did I go wrong?

I could put my arms around every boy I see

But they'd only remind me of you

I went to the doctor, guess what he told me

Guess what he told me

He said, "Girl you better try to have fun, no matter what you do"

But he's a fool

'Cause nothing compares, nothing compares to you

All the flowers that you planted mama

In the back yard

All died when you went away

I know that living with you baby was sometimes hard

But I'm willing to give it another try

Nothing compares

Nothing compares to you

Nothing compares

Nothing compares to you

Nothing compares

Nothing compares to you