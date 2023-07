Los problemas de salud mental también fueron una constante en la vida de O'Connor, madre de cuatro hijos, unos de los cuales, Shane, se suicidó el pasado año a los 17 años, después de estar desaparecido durante varios días.

Tras este suceso, la cantante explicó en sus redes sociales que su hijo "decidió poner fin a su lucha terrenal" y pidió que "nadie siguiera su ejemplo".

El primer ministro irlandés, Leo Varadkar, ha declarado que lamenta "profundamente" la muerte de Sinéad O'Connor y ha extendido sus "condolencias a su familia, amigos y a todos los que amaban su música".

“Really sorry to hear of the passing of Sinéad O’Connor.



Her music was loved around the world and her talent was unmatched and beyond compare.



Condolences to her family, her friends and all who loved her music.



Ar dheis Dé go Raibh a hAnam. https://t.co/JVHxz7Kv2Z“