Lazos de sangre analiza el fenómeno Mecano, el grupo español que lo petó en los ochenta y que, 25 años después de su disolución, continúa acumulando millones de reproducciones en Spotify.

La banda compuesta por Ana Torroja y los hermanos Nacho y José María Cano crearon un sonido inconfundible que triunfó tanto en España como en otros países del mundo gracias a sus adaptaciones en francés e italiano. Hoy por hoy, sus canciones se han convertido en clásicos, en un legado que ha pasado de generación en generación. Si ya de por sí es complicado no haber escuchado su nombre, más difícil es no saberse las letras de, por lo menos, las cinco canciones más escuchadas.

5. "Maquillaje", la canción que no pasa de moda

"Maquillaje" es una canción que, al principio, puede parecer todo un discurso dedicado a la vanidad de las mujeres: "Sombra aquí, sombra allá, maquíllate, maquillate. Un espejo de cristal y mírate y mírate". Sin embargo, conforme avanza la canción nos damos cuenta de su peculiar tono sarcástico, que deuncia la exigencia de una apariencia siempre perfecta: "No me mires, no me mires, déjalo ya. No he dormido nada esta noche y tengo una cara que no puedes mirar, porque te vas a horrorizar". Triunfó desde el minuto uno que entró en las listas de la radio gracias su frenético ritmo pop, pasando rápidamente a ser la canción del verano de 1982 y una de las más escuchadas del grupo en la actualidad.