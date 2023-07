Turandot es la obra maestra, la emocionante ópera del gran compositor Giacomo Puccini. Un cuento de amor, pasión y sacrificio que se desarrolla en una legendaria y misteriosa Pekín. La princesa Turandot desafía a sus pretendientes a resolver tres enigmas. Si los resuelven, conseguirán su corazón. Si no, morirán.



Conoceremos a Calaf, el valiente que se enamora a primera vista de ella y acepta el desafío, pero no revela su nombre. A ella le carcome este misterio, que no es más que una excusa que sumar pasión a su encuentro. Cuando Calaf y Turandot se enfrenten en un duelo musical y emocional, será imposible no estremecerse. El corazón de Turandot era gélido, pero se derrumba y se acaba entregando, gracias al amor.

La tres arias que más nos emocionan Considerada la mejor ópera de Giacomo Puccini, Turandot nos lleva a un lugar fantástico, inspirado en China, pero con una mirada más cercana a nuestro mundo occidental. Para el director de escena Robert Wilson, lo más importante es la luz, la línea y el color, desde el primer momento, hasta el brillante desenlace. La vengativa princesa Turandot piensa tres enigmas para desafiar a sus pretendientes Teatro Real Wilson ha dispuesto el decorado, el vestuario, la iluminación, el sonido y la coreografía de los cantantes, de modo que disfrutemos toda la obra, especialmente tres momentos de gran esplendor: las arias más destacadas de la obra e incluso de la historia de la ópera. La primera, 'Signore, ascolta' (Señor, escucha) compuesta por Puccini únicamente con las cinco notas pentatónicas de las teclas negras del piano, para semejar una melodía oriental. Una canción corta, pero de gran intensidad emocional. La segunda, 'In questa reggia' (En esta corte), se alza en el momento en que Turandot entra en escena. Esta aria, que desboca tensión y sube con registros cada vez más altos, caracteriza al personaje, a la fría y vengativa Turandot. Finalmente, hay que destacar la gran 'Nessum dorma' (Que nadie duerma). La princesa prohíbe a todos los habitantes de Pequín volver a dormir hasta que no conozca el nombre del extranjero. Es una joya lírica: Calaf canta exultante. Le ha escondido su nombre y él, enamorado, lo rebela al fin. Esta aria la popularizó Luciano Pavarotti entre el público que no suele escuchar ópera.



El reparto, encabezado por Pirozzi y Jorge de León Escucharemos en esta producción a la soprano napolitana Anna Pirozzi, como princesa Turandot; el tenor español, de San Cristóbal de La Laguna, Jorge de León, como Calaf; el tenor barcelonés Vicenç Esteve en el papel del emperador Altoum; el bajo chino Liang Li canta como Timur. Además, la soprano zaragozana Ruth Iniesta interpreta a Liù. ¡Ah! Ping, Pang y Pong los interpretan Germán Olvera, Moisés Marín y Mikeldi Atxalandabaso. Gerardo Bullón, finalmente, canta el papel de un mandarín. Ping, Pang y Pong son tres ministros, quejosos de las desventuras sufridas por capricho de la princesa Turandot Teatro Real La producción cuenta con el Coro y Orquesta Titulares del Teatro Real, los Pequeños Cantores de la JORCAM y Nicola Luisotti y Diego García Rodríguez como directores musicales.