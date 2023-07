Com acostuma a ser habitual a les portes de la temporada d'estiu, el juny va ser molt positiu pel que fa a l'evolució del mercat de treball. Catalunya tanca amb 6.359 persones menys inscrites a les oficines d'ocupació de la Generalitat (SOC). Així, ara queden registrades 329.744 persones al SOC (-1,89% respecte al maig), el que torna a suposar el nivell més baix des del 2008.

Les dades es mantenen en positiu en el darrer any, amb cinc mesos seguits a la baixa i 8.337 aturats persones menys buscant feina respecte al mateix mes de fa un any (-2,47%) a Catalunya. El secretari general de Treball, Enric Vinaixa, ha assenyalat que les dades mostren "l'enfortiment" de l'economia catalana i ha negat que hi hagi senyals de desacceleració en el món del treball. "Res ens fa pensar que hi hagi alentiment al món productiu",

Es modera la tendència Les dades de juny mostren un alentiment en la creació d'ocupació. Tot i que el juny ha tornat a marcar un nou record pel que fa a l'afiliació a la Seguretat Social, amb 3,74 milions de treballadors, són 26.548 més que al maig (0,71%), la pitjor xifra en aquest mes dels darrers 8 anys. L'altra evidència d'aquesta moderació és la reculada interanual dels contractes en un 10,75% (30.191), tot i que en termes intermensuals, la contractació va pujar un 9,81%, amb 22.414 més. En total, al juny es van registrar 250.783 contractes a Catalunya, dels quals 113.460 van ser indefinits i 137.323, temporals. D'aquesta manera, els contractes indefinits van representar el 45,24% del total dels registrats i els contractes temporals, el 54,75%.