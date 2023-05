Llums i ombres de l'obertura de botigues en festius

Primer diumenge amb els comerços de les zones turístiques de Barcelona oberts. Aquet nou horari permet a les botigues apujar les persianes els diumenges i els festius fins a mitjans de setembre, i és fruit de l'acord entre l'Ajuntament, patronal i sindicats majoritaris que defensen que servirà per ampliar els llocs de feina i recaptar més diners del turisme.

01.26 min Primer diumenge de l'any amb botigues obertes a Barcelona

Hi ha associacions de petits comerciants, però, que consideren que perjudica les botigues més petites que no es poden permetre invertir en personal per obrir el negoci els 7 dies de la setmana. També hi està en contra el sindicat CGT, que ha convocat una protesta aquest diumenge al Passeig de Gràcia de Barcelona.