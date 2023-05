01:03

A determinades zones de la ciutat, sobretot les turístiques, els comerços estan autoritzats a obrir gràcies a un acord entre patronal i sindicats

Les botigues de certes zones de Barcelona, sobretot les més turístiques, han obert aquest diumenge, però no tothom hi està d'acord. El sindicat CGT ha convocat a mig matí una manifestació en solidaritat amb els treballadors del sector, que veuen afectada la conciliació familiar. Diuen que és una mesura pensada només per al turisme. | CLARA ONTAÑÓN