Primer diumenge de l'any amb botigues obertes a Barcelona

Des d'aquest cap de setmana, certs comerços de Barcelona poden aixecar la persiana els diumenges i festius. L'horari està fixat entre les 12 del migdia i les 8 del vespre i és el segon any consecutiu que la iniciativa es duu a la pràctica. Algunes associacions la defensen com a mesura per incentivar les contractacions però d'altres es mostren més crítiques perquè perjudica, diuen, les botigues més petites.