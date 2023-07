01:20

L'atur a Catalunya cau al nivell més baix en 15 anys fins als 329.744 aturats, amb 6.359 persones menys inscrites a les oficines d'ocupació de la Generalitat.

Les contractacions d'estiu en el sector serveis han permès reduir el nombre total d'aturats fins als 329.744 registrats. Des del Govern, el secretari de Treball, Enric Vinaixa, parla de "xifres històriques, especialment en comparació amb altres punts de l'Estat". El secretari general de Pimec, Josep Ginesta, veu el got mig ple i adverteix que "encara estem a la cua d'Europa a nivells de xifres d'atur".

Per la seva banda, els sindicats fan una valoració positiva de les xifres i ho atribueixen a la reforma laboral i adverteixen cal acompanyar-ho de millores salarials en l'actual context d'inflació.

Lleida és la demarcació que registra unes millors dades en termes generals, sobretot pels serveis i l'agricultura. Sembla que, per ara, la sequera no afecta l'ocupació. Tarragona i Barcelona presenten reduccions de l'atur més discretes, per un descens més moderat de l'atur en el sector serveis | Informa: Maria Huguet