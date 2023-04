Triple reivindicació sindical per aquest 1 de maig: apujar salaris, abaixar preus i repartir beneficis. Aquestes són les principals consignes de les manifestacions que tindran lloc a les principals ciutats catalanes aquest dilluns primer de maig. Una jornada reivindicativa on els sindicats alçaran la veu per enviar, entre altres, un missatge a la patronal: o es debloquegen els convenis i els salaris o apujaran el to de les reivindicacions sindicals.

Xoc entre sindicats i patronal per l'augment dels salaris L'augment dels salaris per fer front a la inflació actual és el principal punt de tensió entre els sindicats i la patronal a les portes del primer de maig. Els sindicats han aprofitat un debat celebrat al Congrés del Treball de Catalunya per criticar l'actitud patronal en aquest tema. "Les empreses s'estan passant de rosca amb l'acumulació de beneficis en una crisi inflacionària", ha lamentat el secretari general de CCOO a Catalunya, Javier Pacheco. Camil Ros, secretari general de la UGT a Catalunya, també ha apostat per reclamar millores i ha recordat que en tots els conflictes salarials viscuts fins ara a Catalunya s'ha arribat a acords. Per part seva, el president de Pimec Antoni Cañete ha alertat del risc de donar-se "un tret al peu" renunciant a activitat i productivitat.

La situació de les pimes "Si amb la inflació que tenim, la crescuda de les matèries primeres i el preu del transport s'incrementen els sous sense tenir en consideració res (...) ho farem, però tancarem l'empresa", ha avisat Cañete. En aquest sentit, ha recordat la situació de fragilitat que pateixen moltes petites i mitjanes companyies i ha avisat que cal preservar la viabilitat del teixit empresarial. "Hem de pagar els millors salaris possibles, però que no ens facin tancar activitat", ha demanat. En la mateixa línia, la vicepresidenta de Foment del Treball, Virginia Guinda, ha alertat que el "marge d'error" que ofereix el complex context actual és "petit". "Hem de fer les coses ben pensades, no per impulsos i aplicant el sentit comú des de totes les parts", ha demanat.