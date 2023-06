9:15

ENTREVISTA CAFÈ D'IDEES | El cap de llista de l'Espai CiU per Barcelona a les eleccions generals, Roger Montañola, ha criticat la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, i l'acusa de fer una política "filocupaire" amb "molt de xou i poca cosa pràctica". Muntañola ha assegurat que no votaria Junts per defensar una proposta electoral "molt radical" si el PDeCAT no es presentés: "Amb Nogueras m'assemblo com un ou a una castanya. Al Congrés, ella feia soroll i Bel pactava". Per Montañola, que s'ha declarat Pujolista, el seu grup vol recuperar una manera de fer política a Madrid per Catalunya que ha quedat orfe amb la desaparició de Convergència.