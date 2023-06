Maria Rodríguez i Miki Esparbé ens presenten l'obra 'L'illa deserta'

Els actors Maria Rodríguez i Miki Esparbé ens presenten L'illa deserta, una obra de Marc Artigau i Queralt que està triomfant a la sala Villaroel de Barcelona. És una comèdia romàntica, però també trista, es pot veure fins al diumenge 2 de juliol, però queden ben poques entrades disponibles.

En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, asseguren que gaudeixen molt interpretant l'obra, per bé que requereix una alta exigència, ja que només l'interpreten dos personatges. "És molt divertida. A mesura que la vas tenint més activa, la gaudim molt i trobem coses noves", ha dit Rodríguez.

A més, "des del minut zero s'obre molt a públic", ja que l'espectador és "còmplice" i "el millor amic", ha dit Esparbé. Tot i que les interpel·lacions al públic són retòriques, hi ha hagut "artistes convidats". "Ets feliç?", és una de les preguntes que es fan només arrancar la funció. "A mi no m'agrada gaire que m'ho preguntin", ha reconegut l'actriu.

Els espectadors surten de les funcions d'una altra manera de com hi han entrat, ja que el text planteja situacions relacionades amb l'"I si...". "És un horror. Et plantegen que el coco vagi a la nostàlgia, i el cap no pot parar" amb aquests dubtes, diu Rodríguez. Esparbé afegeix que "en ser un escenari que no ha passat, tendim a idealitzar-lo", per la qual cosa la nostàlgia "cobra tant poder".

Els actors també destaquen que el públic és molt divers, i que joves i grans s'ho recomanen entre ells. "És molt intergeneracional l'obra", destaca l'actriu. Celebren que el públic els està "malacostumant molt", ja que celebren amb una ovació dempeus les funcions que realitzen.

Segons la presentadora Gemma Nierga, el públic arriba a sortir trist de les funcions, per bé que Esparbé creu que és "més melancòlic que trist". "És tristesa, però l'emoció també pot ser pel reflex d'una vida", ha puntualitzat Rodríguez. L'actor creu que un dels "secrets" del text d'Artigau és que "no es queda en un terreny superficial" i intenta aprofundir.

"Té aquest superpoder de poder-te portar a terrenys sense que te n'adonis, a terrenys molt profunds, que vas entrant sense que te n'adonis", ha dit. "El text parla de la vida i les il·lusions, i també té una mica de mal de vida, que és normal", ha afegit. L'actriu també destaca que l'espectador viurà i respirarà l'obra d'una forma o altra en funció de les seves vivències, per la qual cosa hi ha aquesta ovació final.

Un cop acabades les funcions el 2 de juliol, L'illa deserta anirà de gira per Catalunya. Serà durant el primer trimestre de 2024, i "després ja es veurà", ha detallat Rodríguez. "Estem acostumats a viure en aquesta corda fluixa", ha afegit sobre la incertesa de molts actors.

Una vida no tan simple, divendres als cinemes

Hi ha "punts de connexió" d'aquesta obra amb Una vida no tan simple, el film que protagonitza Esparbé i que arriba divendres a les sales de cinema. Es tracta d'un film que reflexiona sobre la vida que volíem i que no és com imaginàvem, amb un protagonista que no acaba d'acceptar-ho. "Viu lligat al gran premi de jove promesa del sector. Set anys després no ha tingut més premis, ha tingut dos fills", ha detallat sobre l'arquitecte que interpreta i els seus debats sobre compaginar feina i família.

L'actor assegura que li agrada treballar amb nens, perquè "t'obliga a estar molt despert". "Tot el que et donaran serà caviar, has d'intentar estar a l'altura", ha dit. El director Félix Viscarret té la "virtut" de tenyir l'obra de la nostàlgia i la melancolia, i tots els actors estan "amb aquest to", segons Esparbé. "El viatge al llarg de la pel·li és que potser ha de fer l'esforç de veure el got mig ple", ha afegit.