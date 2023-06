Programación: ¿Qué ver hoy en televisión? Lunes 19 de junio

La programación de Televisión Española de esta noche del lunes 19 de junio te trae tus series de sobremesa favoritas de La 1: La promesa, a las 16:30 horas, y El paraíso de las señoras, a las 17:25 horas, ambas disponibles gratis y online en la plataforma RTVE Play. Por la noche disfruta de un nuevo capítulo de 4 estrellas, a las 21:50 horas. Y a las 22:35 horas, descubre quién es el ganador de MasterChef 11 en la gran final. Además, tienes una cita con el mejor cine en La 2, con Tepepa y Un americano en París.

En el reto final, los duelistas elaborarán un menú completo compuesto de un entrante, un plato principal y un postre que debe reflejar todo lo que han aprendido en MasterChef . Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz exigirán técnica y sabor, pero también platos con identidad que hablen de los duelistas y sean la máxima expresión de su historia personal. La responsabilidad de elegir al ganador de no será exclusiva de los jueces: en la decisión final intervendrá también el chef Mauro Colagreco . ¿Te lo vas a perder? Sigue la gran final de MasterChef 11 en directo en RTVE Play y vuelve a ver la temporada al completo en la plataforma de vídeo on demand.

Novedades en RTVE Play: Nacidas para sufrir y Caballito de mar, el padre que dio a luz

Dos nuevas películas se suman al catálogo de RTVE Play, la plataforma gratuita con cientos de películas de cine, documentales y series para ver dónde y cuándo quieras. Por un lado, la plataforma acaba de estrenar Nacidas para sufrir, una comedia negra de Miguel Albaladejo, protagonizada por Adriana Ozores, Petra Martínez, Alfonsa Rosso y Malena Alterio.

La trama de esta cinta comienza con la tía Flora, que con 72 años vive soltera en un pequeño pueblo. Su única hermana murió muy joven y dejó tres huérfanas de las que también tuvo que ocuparse. Pero las niñas crecieron y se fueron del pueblo. Flora sabe que pronto llegará el momento en que tengan que cuidar de ella y teme que la lleven a la residencia donde trabaja una de ellas. Su única salvación es Purita, una chica que la ha ayudado a cuidar de sus ancianos parientes y es la única con la que se siente en familia.

Por otro lado, ya puedes disfrutar de Requisitos para ser una persona normal, la película de Leticia Dolera en su debut en la dirección de largometrajes. Una cinta que arranca con María de las Montañas, a quien la vida no le sonríe: no tiene trabajo, la han echado de su piso, no tiene pareja y vive distanciada de su familia. En una entrevista de trabajo le preguntan qué tipo de persona es y, al darse cuenta de que no cumple ninguno de los requisitos para ser considerada "normal", se pone manos a la obra para convertirse en eso: una persona normal. Silvia Munt, Jordi Llodrá, Miki Esparbé y Alexandra Jiménez completan el reparto de una cinta que obtuvo tres premios en el Festival de Málaga —mejor guion novel, fotografía y montaje—, y tres nominaciones a los Goya, incluida mejor dirección novel.

Y si te gustan los documentales, la plataforma de vídeo on demand ha estrenado también Caballito de mar, el padre que dio a luz, que cuenta con testimonios en primera persona de hombres gestantes y la exposición pública de sus experiencias durante el embarazo. Un auténtico alegato político por la igualdad de derechos durante el proceso que puede verse en este reportaje que habla del amor, la familia, las rupturas, las consecuencias, las hormonas alborotadas y las complejidades de la identidad. ¡Ya disponible en RTVE Play!