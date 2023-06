Ya no la vemos en los carteles de grandes producciones, ni en las alfombras rojas más fotografiadas del cine. Katie Holmes está más desaparecida que nunca, pero no se ha desligado de la industria que la convirtió en personaje público. La conocimos en la serie Dawson Crece, cuando interpretaba al personaje Joey Potter. A partir de ahí, protagonizó grandes títulos, como la popular comedia adolescente Una hija diferente o la película de superhérores Batman Begins. Se metió en la piel de Jacqueline Bouvier Kennedy en la miniserie Los Kennedy, donde compartió pantalla con Greg Kinnear. ¿Qué pasó entonces?

Poco a poco, sus papeles pasaron a un segundo plano, a los medios les interesaba más su vida sentimental, sobre todo, cuando comenzó a salir con Tom Cruise. Las ofertas para participar en proyectos disminuyeron, ¿a qué se dedica ahora? Katie Holmes sigue siendo de interés mediático, su cara continúa protagonizando las portadas de las revistas de moda, los fotógrafos la persiguen por la calla para conseguir una imagen suya, y es que su estilo de uno de los más buscados. Sencillo, cómodo, pero siempre en tendencia, fácil de imitar. Los paparazzi también buscan un acompañante, cualquier pista que descubra con quién está saliendo la actriz. A pesar de todo, ella sigue participando en sus propios proyectos, algo que parece que le llena profesionalmente. Así es su vida ahora con 44 años.

Sus últimas películas y su faceta como directora