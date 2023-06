El 7 % de treballadores de presons o altres centres penals ha patit agressions o abusos sexuals per part dels companys, percentatge que puja al 10 % quan els autors són els usuaris. I el 4% d'aquestes dones reconeixen que en els últims cinc anys han patit algun tipus de violència física contra elles a la feina (empentes, cops, bufetades o llançament d’objectes).

Tanmateix, prop del 90% no denuncien aquestes agressions ni es queixen als seus superiors. Les xifres no disten gaire de les d'altres àmbits laborals. És a dir, només el 10 %, si és per part dels companys. Més de la meitat si l'agressor és un intern. Són dades d'una enquesta interna liderada pel Departament de Justícia, que ha anunciat que crearà una responsable per activar el protocol contra l'assetjament masclista a la feina i millorarà l'acompanyament a les víctimes.

Entre el 16 i el 21% de les treballadores han patit assetjament sexual per part dels seus companys als serveis penitenciaris, percentatge que augmenta del 22 al 31% quan l'autor és un intern o altres usuaris. És a dir, que la xifra estaria lleugerament per sobre de la mitjana catalana general, que és del 14 % de les dones sexualment al seu lloc de feina.

En general, gairebé la meitat de les dones agredides per interns (un 46,3%) no presenta queixes ni denúncies ni tampoc recorre a cap eina o protocol de l’organització. I encara menys treballadores ho fan si l'autor de les agressions és un altre treballador (en un 89,6 %).

El 82% de les dones no creuen que en l'àmbit professional un home es comporti agressivament o amb hostilitat manifesta cap a una dona, cosa que pensen el 97% dels homes.

El doble d'homes que de dones troben normal que es facin comentaris de contingut sexual sobre companys de treball del sexe oposat i gairebé el doble d'homes que de dones no dona importància a acostar-se a una companya amb la intenció de flirtejar, tot i que no hi hagi correspondència manifesta.

Pel que fa a situacions de discriminació laboral, la dada més sorprenent és que el 85 % dels homes no identifica situacions de discriminació laboral ni assetjament a les quals estan exposades les dones, davant el 52% de les dones enquestades van patir algun episodi per part dels seus col·legues, caps o subordinats homes.