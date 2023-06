Agressions sexuals a les presons catalanes

Un entorn aparentment segur com la presó tampoc s'escapa de la violència masclista. Un 7% de treballadores han patit agressions sexuals per part de companys. I un 10¿% per part d'usuaris. I també han estat víctimes de violència física, com empentes o bufetades el 4%. Però denuncien o presenten queixa molt poques. Només 1 de cada 10 contra companys. Més de la meitat, contra els usuaris. Són dades de la primera enquesta sobre violència masclista en aquest àmbit, liderada pel departament de justícia. Una altra dada: el 85% dels homes enquestats no identifiquen aquestes violències.